Palazzo Chigi è a caccia di professionisti del digitale, figure che dovranno supportare l’azione dell’amministrazione per raggiungere gli obiettivi del Pnrr. Così, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato il via ad alcuni bandi di selezione per reclutare di esperti per l’attuazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Chi si aggiudicherà il bando entrerà a far parte del Team Centrale Transformation Office della Presidenza del Consiglio e svolgeranno l’incarico a Roma per 3 anni (incarico ai sensi del DPCM 8.9.2021). I contratti saranno eventualmente rinnovabili una sola volta e comunque con scadenza non oltre il 31 dicembre 2026.

I profili ricercati

In particolare, saranno ricercati i seguenti profili:

1 Technical Project Manager , in possesso di comprovata esperienza tecnica, tecnologica e gestionale nella gestione di progetti di sviluppo di applicazioni web e mobile, e piattaforme digitali (compenso massimo lordo annuo fino a 80000 euro);

, in possesso di comprovata esperienza tecnica, tecnologica e gestionale nella gestione di progetti di sviluppo di applicazioni web e mobile, e piattaforme digitali (compenso massimo lordo annuo fino a 80000 euro); 1 Product Owner , in possesso di consolidate competenze tecnologiche e manageriali nell’adozione di nuove tecnologie e modelli di business all’interno di organizzazioni complesse acquisita nel coordinamento e nello sviluppo di servizi digitali complessi, distribuiti e ad alto contenuto tecnologico (compenso massimo lordo annuo fino a 90000 euro);

, in possesso di consolidate competenze tecnologiche e manageriali nell’adozione di nuove tecnologie e modelli di business all’interno di organizzazioni complesse acquisita nel coordinamento e nello sviluppo di servizi digitali complessi, distribuiti e ad alto contenuto tecnologico (compenso massimo lordo annuo fino a 90000 euro); 1 Esperta/o nella pianificazione e nell’esecuzione degli interventi di trasformazione digitale , in possesso di comprovata esperienza nell’avvio e gestione di programmi complessi e di gestione di stakeholder a tutti i livelli. Comprovata esperienza nella creazione e nella gestione di team multidisciplinari. Risulta un plus avere esperienza nella gestione di progetti in ambito digitale e di innovazione (compenso massimo lordo annuo fino a 120000 euro);

, in possesso di comprovata esperienza nell’avvio e gestione di programmi complessi e di gestione di stakeholder a tutti i livelli. Comprovata esperienza nella creazione e nella gestione di team multidisciplinari. Risulta un plus avere esperienza nella gestione di progetti in ambito digitale e di innovazione (compenso massimo lordo annuo fino a 120000 euro); 1 Data Steward , in possesso di comprovata esperienza nella gestione dei processi e delle infrastrutture necessarie al governo efficace di dati e metadati. Richiesta una solida esperienza di programmazione con almeno uno dei seguenti linguaggi: R, Python, Scala, C++, e Julia (compenso massimo lordo annuo fino a 75000 euro);

, in possesso di comprovata esperienza nella gestione dei processi e delle infrastrutture necessarie al governo efficace di dati e metadati. Richiesta una solida esperienza di programmazione con almeno uno dei seguenti linguaggi: R, Python, Scala, C++, e Julia (compenso massimo lordo annuo fino a 75000 euro); 1 Community Manager , in possesso di comprovata esperienza nella gestione e animazione di comunità di innovazione composte da attori con profili e competenze diverse, con capacità di raccogliere, sistematizzare e condividere orizzontalmente le esperienze e le conoscenze (compenso massimo lordo annuo fino a 75000 euro);

, in possesso di comprovata esperienza nella gestione e animazione di comunità di innovazione composte da attori con profili e competenze diverse, con capacità di raccogliere, sistematizzare e condividere orizzontalmente le esperienze e le conoscenze (compenso massimo lordo annuo fino a 75000 euro); 1 Chief Operations Officer , in possesso di comprovata esperienza nella strutturazione e gestione di programmi/progetti complessi e nella cura di relazioni di alto profilo con varietà di stakeholder, nella creazione, conduzione e gestione di team multifunzionali, preferibilmente in ambito digitale e innovazione, attitudine a lavorare sotto pressione e raggiungere gli obiettivi previsti (compenso massimo lordo annuo fino a 130000 euro);

, in possesso di comprovata esperienza nella strutturazione e gestione di programmi/progetti complessi e nella cura di relazioni di alto profilo con varietà di stakeholder, nella creazione, conduzione e gestione di team multifunzionali, preferibilmente in ambito digitale e innovazione, attitudine a lavorare sotto pressione e raggiungere gli obiettivi previsti (compenso massimo lordo annuo fino a 130000 euro); 1 Area manager, in possesso di comprovata esperienza nella creazione, nel coordinamento e nella gestione di gruppi di lavoro multifunzionali distribuiti sul territorio, nell’ambito dei servizi digitali e conoscenza del mondo delle PA centrali e locali. Richieste spiccate capacità relazionali e di project management e orientamento al raggiungimento degli obiettivi e al lavoro di squadra compenso massimo lordo annuo fino a 110000 euro).

I candidati dovranno essere in possesso di una laurea attinente al profilo ricercato, una comprovata esperienza almeno triennale e una buona conoscenza della lingua inglese, in base a quanto richiesto dai rispettivi avvisi.

Come candidarsi

Gli esperti interessati in possesso dei requisiti richiesti, previa registrazione sul Portale del Reclutamento della Pubblica Amministrazione InPA, potranno aderire all’avviso di proprio interesse, entro il 29 agosto 2022 (non sarà consentito il conferimento a ciascun iscritto di più di un incarico per volta).

L’iter selettivo

Una volta ricevute le candidature il Portale InPA genererà un elenco digitale contenente gli iscritti che hanno aderito all’avviso in possesso di profilo professionale congruente a quello richiesto dall’amministrazione.

Il Dipartimento per la trasformazione digitale, sulla base dell’elenco, inviterà al colloquio selettivo un numero di candidati pari ad almeno quattro volte il numero di figure richieste e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere.

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale individuerà poi i soggetti ai quali conferire l’incarico entro il 30 settembre 2022.

Per maggiori informazioni è possibile consultare i seguenti bandi: