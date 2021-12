A Palermo 4 borse di studio per laureati in biologia presso l’IRIB CNR

L’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIB) del CNR ha indetto una selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di 4 Borse di studio a laureati per svolgere ricerche nel campo dell’area scientifica delle Scienze biomediche presso la sede di Palermo.

Le Borse di studio saranno conferite nell’ambito del progetto intitolato “Studio enzimatico e genetico di malattie metaboliche”, avranno la durata di 1 anno (rinnovabile fino a un massimo di 3 anni) e un importo pari a 1.084,56 euro lordi mensili.

La borsa di studio non sarà cumulabile con altre borse di studio, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura, né con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego pubblico o privato tranne nei casi previsti dall’art. 3 del bando.

La fruizione della borsa è compatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari italiani senza assegni e con la frequenza di scuole di specializzazione post-laurea senza assegni, previo assenso scritto del Responsabile della Sede di fruizione della borsa.

I requisiti

Per poter prendere parte alla selezione saranno necessari i seguenti requisiti:

laurea magistrale in Biotecnologie per l’industria scientifica (LM-8), Biologia molecolare e salute (LM-6), Biologia cellulare e molecolare (LM-6), Scienze biologiche (LM-13) o lauree equiparate dei precedenti ordinamenti;

non aver compiuto 35 anni;

conoscenza della lingua inglese (opzionale).

Le selezioni

I candidati saranno giudicati da un’apposita Commissione nominata dal Direttore dell’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica del CNR e avrà a disposizione 10 punti per valutare ciascun candidato. La Commissione potrà decidere se sottoporre in via preliminare i candidati a un colloquio conoscitivo, che potrà eventualmente essere svolto in videoconferenza.

Come candidarsi

La domanda di partecipazione dovrà deve essere redatta esclusivamente secondo lo schema contenuto all’interno dell’allegato A e potrà essere inviata entro il 26 dicembre 2021, esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIB) – Sede di Palermo”, all’indirizzo: protocollo.irib@pec.cnr.it.

Il bando completo è disponibile all’interno della Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2021 n. 94 (Sezione Concorsi ed Esami).