Aeronautica Militari alla ricerca di 69 sottotenenti, ecco il bando

L’Aeronautica militare apre le porte per il reclutamento di 69 sottotenenti in servizio permanente da inserire nel ruolo speciale delle Armi e dei Corpi dell’Aeronautica militare. Il Concorso è stato indetto dal Ministero della Difesa.

Le figure ricercate

Aereonautica militare prevede di selezionare:

37 sottotenenti nel ruolo speciale delle armi dell’Arma aeronautica;

22 sottotenenti nel ruolo speciale del Corpo del Genio aeronautico (n. 6 posti nelle costruzioni aeronautiche, n. 6 posti nell’elettronica, n. 4 posti nelle infrastrutture ed impianti);

2 posti nella motorizzazione;

2 posti nella chimica;

2 posti nella fisica;

9 sottotenenti nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato aeronautico.

Sono previste delle riserve di posti secondo quanto specificato nel bando.

Chi può partecipare

Potranno partecipare al concorso coloro che appartengono alle seguenti categorie:

per l’Arma/Corpo e la categoria di appartenenza, gli ufficiali di complemento dell’Aeronautica militare in congedo che abbiano svolto almeno 18 mesi di servizio in ferma biennale senza demerito, non abbiano riportato un giudizio di inidoneità all’avanzamento al grado superiore; non abbiano superato il giorno di compimento del 52° anno di età;

a scelta per uno solo dei concorsi, gli ufficiali in ferma prefissata che non abbiano superato il giorno di compimento del 52° anno di età e abbiano completato un anno di servizio in tale posizione, compreso il periodo di formazione;

gli ufficiali inferiori di Complemento dell’Aeronautica militare facenti parte delle Forze di completamento, per essere stati richiamati per esigenze correlate con le missioni internazionali o impegnati in attività addestrative operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero. Non rientrano in tale categoria gli ufficiali di complemento che siano stati richiamati per addestramento finalizzato all’avanzamento nel congedo;

per le Armi/ Corpi riportate nell’allegato A (presente nel bando allegato a fine articolo), i sottufficiali del ruolo dei marescialli dell’Aeronautica militare appartenenti alle categorie e alle specialità indicate nel bando che devono aver maturato almeno quattro anni e sei mesi di anzianità nel ruolo di provenienza, aver svolto per almeno un anno incarichi di comando a livello di plotone o corrispondente o incarichi previsti per la specializzazione o categoria di appartenenza, riportando qualifiche non inferiori a «nella media» e non aver riportato un giudizio di inidoneità all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo anno di servizio; non aver superato il giorno di compimento del 52° anno di età;

a scelta per uno solo dei concorsi, i sottufficiali appartenenti al ruolo dei sergenti dell’Aeronautica militare che non abbiano superato il giorno di compimento del 52° anno di età, abbiano almeno tre anni di anzianità in tal ruolo riportando qualifiche non inferiori a «nella media», non abbiano riportato un giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo anno di servizio;

per l’Arma / Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi normali dell’Accademia aeronautica che non abbiano completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purchè idonei in attitudine militare, in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e non abbiano superato il giorno di compimento del 30° anno di età;

per l’Arma / Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi normali dell’Accademia aeronautica iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico che abbiano superato gli esami del terzo anno, siano idonei in attitudine militare e non abbiano superato il giorno di compimento del 30° anno di età;

gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la nomina a Tenente in servizio permanente dei ruoli normali corrispondenti a quelli speciali per i quali sono indetti i concorsi che, se in servizio, non abbiano riportato un giudizio di inidoneità all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 35° anno di età;

a scelta per uno solo dei concorsi, i volontari in servizio permanente dell’Aeronautica militare che abbiano svolto almeno cinque anni di permanenza in detto ruolo, riportando qualifiche non inferiori a «nella media», non abbiano riportato un giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo anno di servizio; non abbiano superato il giorno di compimento del 52° anno di età.

Ecco come avviene la selezione

L’iter selettivo sarà articolato in due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura tecnico-professionale), una valutazione dei titoli di merito, in accertamenti psico-fisici e attitudinali (incluse le prove di efficienza fisica), una prova orale, una prova in lingua inglese e un’ulteriore prova in una lingua straniera scelta dal candidato.

La procedura per candidarsi e il bando

La domanda dovrà essere presentata telematicamente entro il 20 dicembre 2022, accedendo alla piattaforma del Ministero della Difesa, mediante SPID, CIE o CNS.

Per maggiori informazioni sui requisiti e le modalità di partecipazione consulta il bando.