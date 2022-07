AMG Palermo pubblicato il bando per trovare il nuovo direttore generale

AAA, direttore generale cercasi. Un posto di assoluto rilievo è messo a bando da AMG Energia Spa, l’azienda che gestisce la distribuzione di gas naturale e la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e dei servizi energetici del Comune di Palermo. Il concorso avverrà per titoli e colloquio, con l’obiettivo di individuare il nuovo direttore generale della società.

Secondo l’avviso pubblicato in Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (GURS Concorsi n. 10 del 29/07/2022), in esecuzione della determina consiliare della società n.1 del 29 giugno, la figura sarà assunta con un contratto a tempo determinato secondo il C.C.N.L. per dirigenti delle imprese di servizi pubblici locali – Confservizi e resterà in carica per 3 anni.

Nello specifico, sarà riconosciuto al direttore generale un trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo massimo di 140 mila euro.

L’avviso di selezione è stato approvato dal Consiglio di amministrazione della società con deliberazione del 15 dicembre 2021 e dall’Assemblea dei soci il 22 marzo 2022.

I requisiti

Per partecipare alla selezione sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE;

godimento dei diritti politici e civili;

non essere stato destituito o dispensato da un pubblico impiego o non essere stato licenziato per giusta causa da un datore di lavoro;

assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione di un rapporto di pubblico impiego con la pubblica amministrazione;

idoneità fisica all’impiego;

non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;

non trovarsi in condizione di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico;

non avere alcuna situazione di conflitto di interessi;

non avere un grado di parentela fino al terzo grado compreso con un componente del Consiglio di Amministrazione di Amg Energia;

essere in possesso di una laurea in ingegneria, giurisprudenza, economia o equipollenti;

avere maturato esperienza almeno triennale in posizioni di elevata responsabilità manageriale (Dirigente, Direttore Generale, Amministratore Unico, Amministratore Delegato o Presidente di Società).

Saranno considerati requisiti preferenziali

aver ricoperto l’incarico di Direttore generale, Dirigente, Amministratore Unico, Amministratore Delegato o Presidente di Società a capitale pubblico, privato o misto o aziende speciali o enti pubblici in strutture complesse di medie-grandi dimensioni con almeno 200 dipendenti;

essere in possesso di ulteriori titoli accademici, dottorati, master, corsi di perfezionamento e aggiornamento su discipline e attività professionali attinenti;

pubblicazioni, abilitazioni professionali e altri titoli e incarichi relativi alle attività inerenti al profilo ricercato.

La selezione

L’iter selettivo consisterà in due fasi:

valutazione del curriculum vitae prendendo in considerazione titoli di studio, esperienze professionali e requisiti preferenziali posseduti;

colloquio per accertare le conoscenze gestionali, tecniche, della legislazione e competenze relazionali.

Come candidarsi

Le candidature dovranno essere trasmesse entro il 27 settembre 2022:

a mezzo raccomandata o corriere all’indirizzo di Via Tiro a Segno n. 5, 90123 Palermo;

mediante consegna a mano direttamente alla Segreteria aziendale all’indirizzo di Via Tiro a Segno n. 5, 90123 Palermo;

tramite posta elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo PEC segreteria@pec.amgenergia.it.

Per maggiori dettagli consultare il bando all’interno della sezione “Società Trasparente” del sito di AMG Energia Spa o all’interno dell’albo pretorio del Comune di Palermo.