Bandi regionali contributi e finanziamenti per le imprese del settore turistico

Per sostenere e incentivare la crescita delle imprese turistiche, le singole Regioni e gli Enti Provinciali mettono a disposizione contributi e finanziamenti volti a favorire l’innovazione e l’espansione delle attività turistiche, migliorando l’offerta e l’attrattività del territorio. In questo articolo esamineremo i bandi regionali e provinciali aperti, fornendo una panoramica sulle misure a cui le imprese del settore turistico-ricettivo possono accedere.

Calabria

Family Hotel – Contributi a fondo perduto fino al 60%

Il bando della Regione Calabria mira a sostenere il riposizionamento competitivo e il rilancio del sistema ricettivo locale incentivando l’ammodernamento e la creazione di strutture “a misura di bambino” specializzate nelle vacanze per famiglie. Sono previsti contributi a fondo perduto fino al 60% per le piccole imprese e al 50% per le medie imprese. La dotazione finanziaria complessiva è di 16 milioni di euro. Le domande possono essere presentate dal 1° febbraio 2024 fino al 30 giugno 2025.

Per dettagli sui requisiti, sulle spese ammissibili e sulle modalità di accesso ai contributi, scarica l’avviso con le relative istruzioni oppure visita il sito della Regione Calabria.

Bando Voucher Digitali I4.0 – Camera di Commercio Cosenza

Il bando “Voucher Digitali I4.0” ha lo scopo di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale, supportando economicamente le iniziative di digitalizzazione. L’incentivo intende inoltre favorire l’utilizzo di nuove tecnologie in linea con il Piano Transizione 4.0 e lo sviluppo di competenze per la transizione ecologica. I beneficiari del bando sono le micro, piccole e medie imprese con sede nella provincia di Cosenza. Le agevolazioni prevedono contributi a fondo perduto pari al 70% delle spese ammissibili con un importo massimo di 10 mila euro per impresa e un investimento minimo richiesto di 2 mila euro. La dotazione finanziaria complessiva è di 170 mila euro. Le domande possono essere presentate dal 19 febbraio 2024 fino al 31 ottobre 2024.

Per dettagli sui requisiti, sulle spese ammissibili e sulle modalità di accesso ai contributi, scarica il bando pubblicato dalla Camera di Commercio di Cosenza oppure visita il sito dell’Ente.

Creazione Nuove Imprese 2024 – Cosenza

L’incentivo mira a sostenere la crescita del sistema economico provinciale promuovendo la nascita di nuove imprese e lo sviluppo dell’autoimprenditorialità. I beneficiari del bando sono gli aspiranti imprenditori della provincia di Cosenza. Sono previsti contributi a fondo perduto fino a un massimo di 10 mila euro. L’incentivo copre il 50% delle spese ammissibili ed è riconosciuto per la realizzazione di un progetto imprenditoriale descritto nella domanda di partecipazione che preveda un investimento minimo di almeno 4 mila euro. La dotazione finanziaria complessiva è di 200 mila euro. Le domande possono essere presentate dal 19 febbraio 2024 fino al 31 ottobre 2024.

Per dettagli sui requisiti, sulle spese ammissibili e sulle modalità di accesso ai contributi, scarica il bando pubblicato dalla Camera di Commercio di Cosenza oppure visita il sito dell’Ente.

Campania

Finanziamento a fondo perduto per lo sviluppo di agriturismi in Campania

La Regione Campania ha lanciato un bando che mira a incentivare gli investimenti nelle aziende agricole per diversificare le loro attività, promuovendo la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali. Questo bando ha l’obiettivo di migliorare l’equilibrio territoriale, incrementare il reddito delle famiglie agricole e rendere più attraenti le aree rurali, contrastando al contempo lo spopolamento. In particolare, si punta a sostenere lo sviluppo di attività agrituristiche. Il finanziamento è rivolto agli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel Registro delle Imprese della CCIAA con codice ATECO 01 e operanti nelle province della Regione Campania. È previsto un contributo a fondo perduto pari al 60% delle spese ammissibili.

Interventi ammissibili:

Ristrutturazione e riqualificazione di strutture aziendali per alloggio, ristorazione e attività di benessere non terapeutiche.

Sistemazione di superfici aziendali per agri-campeggio, aree verdi attrezzate, percorsi benessere/sensoriali e aree per auto-compostaggio.

Acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature funzionali alle attività agrituristiche.

Le domande di accesso al finanziamento devono essere presentate online dal 15 luglio 2024 fino alle ore 16 del 30 settembre 2024 attraverso la piattaforma del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Per ulteriori dettagli sui requisiti, sulle spese ammissibili e sulle modalità di accesso ai contributi, scarica il bando completo pubblicato dalla Regione Campania.