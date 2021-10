Bando Disegni+ 2021, fino a 60 mila euro alle pmi valorizzando i modelli

Via alla presentazione delle domande

La dotazione finanziaria è di 12 milioni

Agevolazioni per l’acquisto di servizi per valorizzare un disegno o modello

Al via le richieste per richiedere gli incentivi previsti dal bando Disegni+ 2021 dedicato alle piccole e medie imprese. La misura sostiene, con risorse pari a 12 milioni di euro, la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione di disegni e modelli.

Che cos’è il bando Disegni+ 2021

DISEGNI+2021, mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI per rafforzarne la competitività sui mercati nazionale e internazionale. Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la sua messa in produzione e/o per la sua offerta sul mercato.

A quanto ammonta l’aiuto

È prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale, nel rispetto della regola del de minimis, del valore massimo di euro 60.000,00 per impresa. Le risorse finanziarie del Bando Disegni+2021 ammontano a 12.000.000,00 di euro.

Rispetto al precedente bando sono state apportate alcune modifiche relative alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione, ai requisiti di ammissibilità e alle spese ammissibili.

Come presentare domanda

La domanda di partecipazione potrà essere presentata a partire dalle ore 9:30 del 12 ottobre 2021 e fino all’esaurimento delle risorse disponibili, e deve essere compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito www.disegnipiu2021.it

La versione integrale del bando è disponibile sul sito www.uibm.mise.gov.it, www.unioncamere.gov.it, www.disegnipiu2021.it

È possibile usufruire di un servizio di assistenza telefonica al numero 06-77713810 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.00. A disposizione delle imprese è attivo anche un servizio di informazione gestito attraverso la casella info@disegnipiu2021.it a cui è possibile inviare quesiti.