Bando Piccoli Comuni: finanziamenti ammessi per i Comuni del sud Italia

Bando Piccoli Comuni a chi è destinato

Il Bando Piccoli Comuni, promosso dal Dipartimento Casa Italia del Governo, rappresenta una delle iniziative più significative a sostegno dei comuni italiani con meno di 5.000 abitanti. Questo bando è stato concepito per finanziare progetti che mirano alla riqualificazione, al miglioramento della vivibilità e alla valorizzazione dei territori marginali, spesso afflitti da problemi di spopolamento e carenza di servizi.

Il bando si inserisce all’interno del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, con l’obiettivo di favorire il rilancio economico, sociale e culturale di queste aree, attraverso interventi di natura infrastrutturale e culturale.

Il ruolo del Dipartimento Casa Italia

Il Dipartimento Casa Italia ha come missione la promozione della sicurezza e del miglioramento del patrimonio edilizio, con un’attenzione particolare ai comuni italiani più piccoli e alle aree interne del Paese. Questo dipartimento coordina le politiche nazionali in materia di sicurezza sismica, prevenzione del rischio idrogeologico e riqualificazione urbana, collaborando con enti locali e altre istituzioni per garantire l’efficacia degli interventi.

Attraverso il Bando, il Dipartimento si propone di supportare le amministrazioni locali nello sviluppo di progetti capaci di migliorare la qualità della vita degli abitanti e di contrastare il fenomeno dell’abbandono dei territori.

Chi può partecipare al Bando

Il Bando è rivolto ai comuni italiani con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. La partecipazione è aperta a tutte le amministrazioni comunali che intendono presentare progetti di sviluppo per il proprio territorio. I progetti possono riguardare diverse aree di intervento, tra cui:

Riqualificazione urbana

Miglioramento dei servizi essenziali

Conservazione del patrimonio storico e culturale

Sviluppo di infrastrutture tecnologiche

Processo di selezione dei comuni

Il processo di selezione dei progetti è rigoroso e si basa su criteri di valutazione chiari e trasparenti, definiti dal bando stesso. Ogni progetto presentato dai comuni viene valutato in base a parametri specifici, come l’impatto sul territorio, la sostenibilità economica e ambientale, e la capacità di attrarre investimenti.

I comuni che riescono a ottenere un punteggio elevato in fase di valutazione vengono ammessi al finanziamento, ricevendo così le risorse necessarie per realizzare i propri progetti.

Risorse disponibili

Il Bando Piccoli Comuni mette a disposizione un budget complessivo significativo, destinato a finanziare un ampio numero di progetti. Gli importi assegnati a ciascun comune variano a seconda delle caratteristiche del progetto e del punteggio ottenuto in fase di valutazione.

L’importanza del Bando per il Sud Italia

Il Bando assume un ruolo particolarmente rilevante per le regioni del Sud Italia, dove la presenza di piccoli comuni è significativa e le problematiche legate al spopolamento sono più acute. Attraverso questo bando, molte comunità del Mezzogiorno possono finalmente accedere a risorse che permettono loro di invertire la tendenza al declino demografico e socio-economico.

Dati sulle regioni del Sud Italia

Di seguito vengono presentate le tabelle relative agli enti ammessi al finanziamento nelle regioni del Sud Italia.



Bando Piccoli Comuni: Sicilia

Ente Importo ammesso al finanziamento Punteggio Oliveri 1.577.500,00 85,55 Sant’Angelo di Brolo 1.400.000,00 84,25 Sinagra 4.200.000,00 62,5 Calascibetta 700.000,00 50,2 Chiusa Sclafani 700.000,00 40,6



Bando Piccoli Comuni: Sardegna

Ente Importo ammesso al finanziamento Punteggio Mogoro 2.800.000,00 90,61 Pattada 700.000,00 75,6 Castiadas 700.000,00 59,4 Tonara 445.000,00 45,2 Tuili 650.000,00 44,8



Bando Piccoli Comuni: Calabria

Ente Importo ammesso al finanziamento Punteggio San Nicola dell’Alto 700.000,00 75,58 Calanna 2.079.000,00 75,45 Campo Calabro 2.079.000,00 71,1 Roghudi 2.023.182,00 65,75 Spezzano della Sila 700.000,00 48



Bando Piccoli Comuni: Molise

Ente Importo ammesso al finanziamento Punteggio Civitacampomarano 1.300.000,00 77,5 San Biase 673.200,00 62,36 San Felice del Molise 700.000,00 58 Vastogirardi 1.330.000,00 71,75 Mafalda 700.000,00 50,89



Bando Piccoli Comuni: Campania

Ente Importo ammesso al finanziamento Punteggio Aiello del Sabato 887.734,36 82,63 Roccagloriosa 2.100.000,00 77,8 Contrada 1.400.000,00 55,5 Castelvenere 700.000,00 50,2 Puglianello 3.496.137,00 42,75



Bando Piccoli Comuni: Basilicata

Ente Importo ammesso al finanziamento Punteggio San Chirico Nuovo 682.191,00 68 Grottole 700.000,00 43,6 Fardella 700.000,00 43,08



Bando Piccoli Comuni: Puglia

Ente Importo ammesso al finanziamento Punteggio Castrignano de’ Greci 1.400.000,00 70 Poggiorsini 700.000,00 64,17 Biccari 700.000,00 57,4 Anzano di Puglia 700.000,00 59,6 Bovino 700.000,00 57,6



Bando Piccoli Comuni: Abruzzo

Ente Importo ammesso al finanziamento Punteggio Miglianico 1.400.000,00 93,33 Ortona dei Marsi 1.274.733,41 80,75 Pennapiedimonte 1.340.000,00 71,89 Colledimezzo 700.000,00 61,2 Civitella Messer Raimondo 1.914.214,47 57,27



Il Bando Piccoli Comuni rappresenta quindi un’opportunità imperdibile per le piccole realtà locali del Sud Italia, offrendo risorse preziose per progetti di sviluppo e riqualificazione che possono fare la differenza nella vita delle comunità.

