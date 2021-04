Benessere degli animali, bando in Calabria da 8 milioni di euro

Pubblicato il bando “Benessere degli animali” in Calabria

Fondi per 8 milioni dal Psr Calabria

Domande entro il 17 maggio

Aiuti economici per il benessere degli animali: questo lo scopo del bando del Psr Calabria 2014/2020 relativo alla misura 14 “Benessere degli animali” – intervento 14.01.01 “Pagamenti per il benessere animale” la cui pubblicazione schiude la via alla presentazione delle istanze di aiuto rispetto alle annualità 2021 e 2022 anche da parte delle aziende fin qui escluse dall’accesso alle risorse di cui al bando pubblicato nel 2016, due settimane fa prorogato per altre due annualità.

Le misure previste

Attraverso quest’ultimo, in particolare, la Regione punta a garantire l’adozione di impegni aggiuntivi rispetto alla conduzione ordinaria degli allevamenti delle specie bovini, bufalini, ovini, caprini, suini, avicoli, legati a specifiche aree tematiche di miglioramento: acqua, mangimi e cura degli animali, conformemente alle naturali necessità della zootecnia; condizioni di stabulazione; maggiore spazio disponibile; pavimentazioni; materiali di arricchimento; luce naturale; accesso all’aperto; pratiche che evitino la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l’utilizzo di anestetici, di analgesici e di antiinfiammatori, nei casi in cui sia necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.

Presentazione delle domande

L’avviso pubblico è disponibile sul portale istituzionale www.calabriapsr.it. Le istanze di aiuto dovranno essere presentate attraverso il portale Sian entro il 17 maggio 2021, con facoltà di depositare le stesse con un ritardo massimo di 25 giorni, ovvero entro l’11 giugno 2021, in tale eventualità con la decurtazione dell’importo erogabile in misura pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo

Stanziati 8 milioni

«Come da impegni assunti col mondo della zootecnica – sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – abbiamo inteso offrire un sostegno ulteriore al settore stanziando altri 8 milioni per il biennio 2021-2022, per dare così la possibilità anche alle aziende non finanziate dal bando del 2016 di fare affidamento sulle risorse comunitarie. L’obiettivo è allargare il più possibile la base dei beneficiari della misura 14 e supportare altri imprenditori zootecnici negli investimenti finalizzati all’innalzamento del livello della qualità della conduzione degli allevamenti. La dotazione finanziaria del bando 2016 era di 28.347.110: nel complesso, abbiamo deciso di investire altri 18 milioni con i quali daremo sostegno per due anni ai beneficiari sia del vecchio sia del nuovo bando».