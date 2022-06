Bonus 200 euro, un modulo per ottenere il beneficio

Servirà una dichiarazione per ottenere il bonus da 200 euro previsto dal “Decreto aiuti” per i lavoratori dipendenti del settore privato. Il bonus 200 euro sarà erogato nella busta paga di luglio. Lo chiarisce un report della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro.

L’articolo 31 del Dl 50/2022 indica infatti che “tale indennità è riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro nel cedolino di luglio previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18”. In sostanza il lavoratore deve dichiarare di non aver già ricevuto il bonus da 200 euro che può essere erogato una sola volta anche se si svolgono più lavori contemporaneamente. Per i lavoratori pubblici, invece, l’accredito sarà direttamente sullo stipendio, senza nessuna dichiarazione.

Bonus 200 euro: cosa dichiarare

Nel modulo di autocertificazione si dovranno dichiarare dati anagrafici, codice fiscale e nome del datore di lavoro. Inoltre, si dovrà dimostrare di avere i requisiti per ottenere il bonus da 200 euro: un reddito inferiore a 35 mila euro lordi annui, esonero contributivo dello 0,8% nel primo quadrimestre del 2022 per almeno una mensilità e non essere titolare di trattamento pensionistico o di reddito di cittadinanza (perché in questo caso il bonus non deve essere erogato dal datore di lavoro ma dall’Inps) o dello stesso bonus ma con altri datori di lavoro.

Bonus 200 euro: il modulo

Non esiste ancora un modulo ufficiale per l’autodichiarazione ma la Fondazione studi dei Consulenti del lavoro ha creato un documento facsimile (qui il modulo).

Beneficiari

La platea dei beneficiari del bonus 200 euro sarà molto ampia: si calcola che saranno circa 31,5 milioni gli italiani che lo riceveranno.

Gli autonomi e altri

Gli autonomi invece ancora non potranno ottenere il bonus 200 euro: si prevede che sarà istituito un fondo da 500 milioni di euro. Chi ha un contratto co.co.co e i lavoratori non stabili dovranno presentare domanda all’Inps, i lavoratori domestici dovranno fare la domanda nei patronati. Bonifico automatico per lavoratori del turismo, stabilimenti termali, spettacolo, sport che hanno già ricevuto in precedenza indennità Covid. , il bonusi è riconosciuto automaticamente nel caso in cui essi abbiano già ricevuto indennità previste dai decreti per l’emergenza Covid.