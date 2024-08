Bonus fieno in Sicilia da un supporto cruciale per gli allevatori colpiti dalla siccità

Un aiuto concreto per il settore agricolo

La Regione Siciliana ha approvato il “bonus fieno”, una misura di sostegno economico rivolta agli allevatori duramente colpiti dalla siccità che ha devastato il territorio. Grazie a questo intervento, finanziato con 20 milioni di euro, circa 5.000 aziende agricole riceveranno un totale di 70 milioni di chilogrammi di fieno, contribuendo così al mantenimento di 200.000 capi di bestiame.

Criteri di assegnazione

L’assessore regionale Dario Cartabellotta ha sottolineato che i criteri di distribuzione si basano sull’intensità della siccità, rilevata dal Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS). Le zone più colpite, con precipitazioni inferiori ai 200 mm, riceveranno la maggior parte delle risorse. Questo approccio assicura che l’assistenza raggiunga le aree con le maggiori necessità.

Procedura di distribuzione

Gli allevatori potranno scegliere i fornitori di fieno da un elenco certificato, in coordinamento con l’Ispettorato Agrario Provinciale di Caltanissetta. La distribuzione sarà monitorata da un funzionario regionale, e verranno eseguiti controlli di qualità con campioni analizzati dall’Istituto Zooprofilattico per garantire che il fieno soddisfi gli standard richiesti.

L’importanza di interventi strutturali

Questo bonus rappresenta un primo passo verso il recupero, ma la Regione sta pianificando ulteriori misure per affrontare in modo più duraturo le problematiche legate alla siccità. In futuro, il focus sarà sulla realizzazione di infrastrutture in grado di mitigare l’impatto delle avversità climatiche, contribuendo così alla sostenibilità a lungo termine del settore agricolo siciliano.