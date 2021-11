Bonus per installazioni pubblicitarie, ecco come fruire del credito di imposta

Nota dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità attuative

Domanda da presentare esclusivamente on line

Il limite del contributo sarà stabilito con un altro provvedimento

Una nota dell’Agenzia delle Entrate (la n. 295258/2021) definisce le modalità attuative per la fruizione del credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini.

Come e quando presentare domanda

I soggetti che hanno i requisiti comunicano all’Agenzia delle entrate l’importo dovuto a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d’imposta, in proporzione alle risorse disponibili. La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. La Comunicazione può essere inviata dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022.

Ammontare del credito d’imposta

Il credito d’imposta è attribuito in misura proporzionale all’importo dovuto nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari all’importo dovuto nell’anno 2021, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 21 marzo 2022.

Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione. Relativamente alle Comunicazioni per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste.