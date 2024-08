Bonus ristrutturazioni 2024: come ottenere il massimo dai vantaggi fiscali

Il Bonus Ristrutturazioni è uno degli incentivi fiscali più popolari in Italia, offrendo un’opportunità unica per migliorare la propria casa e recuperare il 50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione. Con la proroga fino al 31 dicembre 2024, questa agevolazione continua ad attrarre un ampio pubblico, interessato a interventi che spaziano dalla manutenzione straordinaria al restauro conservativo. In questo articolo, esploreremo in dettaglio come accedere a questi benefici, le categorie di lavori ammissibili e le ulteriori agevolazioni disponibili, come il Bonus Mobili ed Elettrodomestici.

Proroga e detrazione

La detrazione del 50% rimane invariata fino al 31 dicembre 2024, con un tetto massimo di spesa detraibile pari a 96.000 euro per unità immobiliare. Questo significa che è possibile ottenere un rimborso fiscale significativo per una vasta gamma di lavori edilizi. Gli interventi ammessi al Bonus Ristrutturazioni includono:

Ristrutturazioni edilizie : rifacimento di pavimenti, sostituzione di infissi e aggiornamento di impianti idraulici ed elettrici.

: rifacimento di pavimenti, sostituzione di infissi e aggiornamento di impianti idraulici ed elettrici. Manutenzione straordinaria : riparazione o sostituzione di parti danneggiate dell’edificio.

: riparazione o sostituzione di parti danneggiate dell’edificio. Restauro e risanamento conservativo: recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.

Bonus mobili ed elettrodomestici

Accanto al Bonus Ristrutturazioni, il Bonus Mobili ed Elettrodomestici consente di detrarre il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, purché abbiano una classe energetica non inferiore a A+ (A per i forni). Per il 2024, la detrazione massima è fissata a 8.000 euro.

Come ottenere la detrazione

Per beneficiare della detrazione, è necessario seguire alcune procedure precise:

Pagamenti tracciabili: Effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario o postale parlante, indicando la causale del pagamento, il codice fiscale del beneficiario e la partita IVA del fornitore. Comunicazione all’ENEA: Trasmettere all’ENEA la scheda descrittiva degli interventi realizzati entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori. Dichiarazione dei redditi: Presentare la dichiarazione dei redditi, includendo le spese sostenute e la detrazione spettante.

Consigli utili per non perdere il Bonus Ristrutturazioni

Prima di iniziare qualsiasi lavoro, è consigliabile:

Consultare un tecnico abilitato per verificare la conformità degli interventi alle normative vigenti.

Conservare tutta la documentazione relativa alle spese sostenute, come fatture, ricevute e bonifici, per eventuali controlli futuri.

Consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate o rivolgersi a un commercialista per ulteriori informazioni e assistenza.

Altri bonus fiscali per la casa

Oltre al Bonus Ristrutturazioni, esistono altre agevolazioni fiscali per la casa che possono essere cumulate o considerate come alternative. Tra questi, troviamo:

Bonus Facciate : dedicato al rifacimento delle facciate esterne degli edifici.

: dedicato al rifacimento delle facciate esterne degli edifici. Ecobonus : per interventi di efficientamento energetico.

: per interventi di efficientamento energetico. Bonus Verde: destinato alla sistemazione di giardini e aree verdi.

Per informazioni dettagliate su ciascuno di questi incentivi, è sempre consigliabile visitare il sito dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce aggiornamenti continui e linee guida ufficiali.

Bonus Ristrutturazioni in dettaglio

Tipo di Bonus Percentuale Detrazione Spesa Massima Detraibile Scadenza Bonus Ristrutturazioni 50% 96.000 euro 31 dicembre 2024 Bonus Mobili ed Elettrodomestici 50% 8.000 euro 31 dicembre 2024 Bonus Facciate 60% Nessun limite specifico 31 dicembre 2024 Ecobonus 50%-65% Variabile 31 dicembre 2024 Bonus Verde 36% 5.000 euro 31 dicembre 2024

Il Bonus Ristrutturazioni 2024 rappresenta un’opportunità imperdibile per migliorare la propria abitazione e recuperare parte delle spese sostenute. Con una proroga fino al 31 dicembre 2024 e una detrazione del 50%, è il momento ideale per pianificare interventi di ristrutturazione e usufruire delle agevolazioni disponibili. Consultare sempre un esperto e mantenere una documentazione accurata sono passi fondamentali per assicurarsi che i lavori rispettino le normative vigenti e per ottenere il massimo dai benefici fiscali.