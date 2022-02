Borse di studio per il master su Proprietà industriale e trasferimento tecnologico

Il Ministero dello sviluppo economico finanzia 16 borse di studio per la prima edizione del Master sulla proprietà industriale e il trasferimento tecnologico, realizzato in collaborazione tra l’Uibm e Netval (Network tra Università per la valorizzazione della ricerca), con l’obiettivo di promuovere la cultura della proprietà industriale nel nostro Paese.

Si tratta di una iniziativa che rientra tra le linee d’intervento previste dalla riforma del settore approvata dal ministro Giancarlo Giorgetti e mira a formare nuove professionalità in un ambito strategico per la competitività del sistema produttivo italiano.

Sede del master a Bologna

Il Master, che ha come sede principale l’Università di Bologna, prevede attività didattiche anche in altre 8 Università italiane.

“E’ prioritario sviluppare un percorso formativo che sia in grado di fornire conoscenze e competenze per valorizzare e proteggere la creatività italiana attraverso una sinergica collaborazione tra il mondo universitario e quello delle imprese”, dichiara il ministro Giancarlo Giorgetti.

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il 10 marzo 2022.

Profilo professionale

Il Master forma esperti che operano nell’ambito del supporto alla creazione e valorizzazione dell’innovazione. Il Master si rivolge a funzionari e dirigenti che hanno responsabilità sulle attività di trasferimento tecnologico e public engagement e a tutti coloro che si occupano di Innovazione e terza missione, innovation manger presso aziende private che intendono sviluppare relazioni con soggetti pubblici della ricerca.