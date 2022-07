Calabria punta al digitale con il bando che assegna i voucher per le piccole e medie imprese

Dal prossimo 15 luglio sarà possibile presentare domanda di concessione dei voucher digitali Industria 4.0 messi a disposizione dalla Camera di Commercio di Catanzaro. Il bando i cui termini verranno aperti in quella data, si configura come, un’altra delle misure incluse nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020.

Promuovere l’approccio green e digitale

Il bando, come avvenuto per le edizioni degli anni precedenti, intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese della provincia di Catanzaro di tutti i settori economici, attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto produttivo. Tra le spese ammissibili al finanziamento tramite voucher digitali sono inclusi i servizi di consulenza e/o formazione, l’acquisto di beni e servizi strumentali e le spese per l’abbattimento degli oneri di qualunque natura relativi a finanziamenti, anche bancari, per la realizzazione di progetti di innovazione digitale riferiti ad ambiti tecnologici specifici.

Dalla consulenza alla formazione hi tech, ecco le spese ammesse

«I voucher grazie ai quali finanzieremo le imprese hanno come obiettivo quello di stimolare l’innovazione e così gettare le basi per nuovi modelli di business che magari guardino alla sostenibilità ambientale delle produzioni nel lungo periodo. Senza dimenticare che tale strumento può essere considerato un’ulteriore leva per gli investimenti in digitalizzazione proprio nella fase successiva all’emergenza sanitaria da Covid-19 e alle nuove sfide della transizione ecologia e digitale che sono ormai all’orizzonte di tutte le imprese che intendono essere competitive sul mercato dei prossimi anni», ha spiegato Daniele Rossi, Commissario straordinario dell’Ente camerale catanzarese.

«C’è una forte attenzione della Camera di Commercio di Catanzaro all’esigenza di stimolare l’upgrade tecnologico e digitale delle imprese. I voucher, poi, per come sono strutturati hanno una doppia ricaduta sul territorio dal momento che a beneficiarne non saranno solo le imprese che richiederanno il finanziamento per un servizio che permetterà loro di evolversi, ma anche le aziende del territorio che forniscono i servizi sostenuti dai voucher e che così potranno sfruttare un’importante occasione di business data dalla spinta agli investimenti rappresentata dagli stessi voucher», ha aggiunto Bruno Calvetta, segretario generale della Cciaa di Catanzaro.

Il bando scade a metà settembre

Le domande per accedere alla concessione dei voucher del valore unitario massimo di 5000 euro (con cui coprire fino al 70% delle spese ammissibili) dovranno essere inviate, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica della Camera di Commercio di Catanzaro, a partire dalle ore 9:00 del prossimo 15 luglio e fino alle ore 12:00 del prossimo 15 settembre.