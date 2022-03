Campania, trasferimento tecnologico e industrializzazione: bando da 20 milioni

Pubblicato oggi, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, il nuovo Avviso pubblico per il sostegno alle micro, piccole e medie imprese campane nella realizzazione di progetti di trasferimento tecnologico e industrializzazione, su iniziativa dell’assessorato alle Attività produttive e allo Sviluppo economico. Questo intervento è frutto di una programmazione regionale finalizzata a sostenere progettualità che puntino alla realizzazione di produzioni di elevato livello qualitativo e tecnologico e capaci di tradursi in un vantaggio competitivo differenziale nell’ambito delle catene del valore attraverso la riqualificazione dei settori maturi rispetto ai mercati emergenti e lo sviluppo di imprese innovative.

Dotazione finanziaria di 20 milioni di euro

L’Avviso promuove il finanziamento di progetti di trasferimento tecnologico e industrializzazione promossi da micro, piccole e medie imprese campane, nell’ambito delle aree di specializzazione della RIS 3 Campania 2014-2020.

L’ammontare delle risorse destinate al finanziamento dell’ Avviso è pari a 20 milioni di euro a valere sulle risorse del POR CAMPANIA FESR 2014-2020. L’Avviso prevede la concessione di agevolazioni in conto capitale e contributi alla spesa ai sensi della normativa europea vigente.

Finanziamenti fino a 2 milioni di euro

I progetti prevedono spese e costi ammissibili non inferiori a 400 mila euro e non superiori a 2 milioni di euro e una durata, a partire dalla data di notifica del provvedimento di concessione, non superiore a 12 mesi.

I progetti saranno sottoposti ad una fase istruttoria e una fase di valutazione, a seguito della quale si procederà alla concessione del contributo che avverrà sulla base della posizione assunta dalle iniziative nella graduatoria, stilata in slot di 15 minuti, seguendo l’ordine decrescente di punteggio fino all’esaurimento dei fondi disponibili.