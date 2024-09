Carta Dedicata a Te 2024: come ottenere e utilizzare i 500 Euro

La “Carta Dedicata a Te” è una misura di sostegno economico introdotta dal Governo italiano per aiutare le famiglie in difficoltà economica. Questo strumento è pensato per fornire un contributo concreto per l’acquisto di beni di prima necessità e per sostenere le spese quotidiane delle famiglie italiane con redditi bassi. In questo articolo vedremo come funziona la Carta Dedicata a Te, chi può richiederla, e come usufruirne al meglio.

Cos’è la Carta Dedicata a Te

La “Carta Dedicata a Te” è una carta prepagata emessa da Poste Italiane che verrà caricata una tantum con un importo di 500 euro. Questa misura è destinata a sostenere il potere d’acquisto delle famiglie italiane in difficoltà economica, particolarmente in un contesto di crescente inflazione.

Chi può richiedere la Carta Dedicata a Te

Requisiti per accedere al beneficio

La Carta Dedicata a Te è destinata alle famiglie italiane che rispettano specifici requisiti di reddito e patrimonio. In particolare, per accedere al beneficio, è necessario:

ISEE inferiore a 15.000 euro: Il valore dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) deve essere inferiore a 15.000 euro. Residenza in Italia: Il richiedente deve essere residente in Italia al momento della presentazione della domanda. Non titolari di altre misure di sostegno economico: Chi già riceve altri contributi o sussidi dallo Stato, come il Reddito di Cittadinanza, non è idoneo per la Carta Dedicata a Te.

Come richiedere la Carta

Procedura di richiesta

Non è necessario presentare una domanda per ottenere la Carta Dedicata a Te. L’INPS individua automaticamente i beneficiari in base ai dati dell’ISEE aggiornati e li comunica ai Comuni di residenza. Questi ultimi pubblicano le liste dei beneficiari e inviano un codice di riferimento per il ritiro della carta presso gli uffici postali.

Tempistiche di erogazione

La distribuzione delle carte inizierà a settembre 2024. I beneficiari riceveranno una notifica dal proprio Comune con le istruzioni su come ritirare la carta presso un ufficio postale.

Importo e utilizzo della Carta

Quanto si può ricevere

L’importo accreditato sulla Carta Dedicata a Te per il 2024 è di 500 euro. Questo contributo è erogato una tantum, cioè una sola volta, e deve essere utilizzato entro il 28 febbraio 2025. È possibile utilizzare la carta per acquistare beni alimentari di prima necessità, carburanti o abbonamenti ai trasporti pubblici.

Dove si può utilizzare la Carta

La Carta può essere utilizzata in tutti gli esercizi commerciali convenzionati con il circuito PostePay, inclusi supermercati, farmacie e negozi di generi alimentari. La carta non può essere utilizzata per prelievi di contante o per acquisti online.

Quando sarà disponibile la Carta Dedicata a Te

L’accredito dei 500 euro sulla Carta sarà disponibile a partire da settembre 2024. È fondamentale utilizzare l’importo entro il 28 febbraio 2025 per evitare la decadenza del beneficio.

Tabella riepilogativa

Chi ne ha diritto Importo Date importanti Nuclei familiari con ISEE < 15.000 € 500 € una tantum Carte disponibili da settembre 2024, attivazione entro il 16 dicembre 2024, utilizzo entro il 28 febbraio 2025 Residenti in Italia Non titolari di altri sussidi

In questa versione, la tabella include anche l’importante scadenza del 16 dicembre 2024 per l’attivazione della carta, che è necessaria per non perdere il beneficio.

Informazioni aggiuntive sulla Carta Dedicata a Te

Documentazione necessaria

Per ritirare la Carta è necessario presentare:

Documento d’identità valido

Codice fiscale

Codice di riferimento ricevuto dal Comune

Cosa fare in caso di smarrimento della carta

In caso di smarrimento o furto della Carta, è fondamentale bloccarla immediatamente contattando il numero verde di Poste Italiane. Successivamente, sarà possibile richiedere una nuova carta che verrà inviata al proprio domicilio.

Come ricaricare la Carta Dedicata a Te

Per il 2024, la Carta Dedicata a Te non prevede ricariche mensili; l’importo di 500 euro viene erogato una sola volta e deve essere utilizzato entro la scadenza.