Comune Nova Siri assume assistente sociale per ampliamento organico

Il Comune di Nova Siri, situato in provincia di Matera, ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un assistente sociale. Questa iniziativa mira a potenziare i servizi sociali del territorio, offrendo un’importante opportunità professionale per i laureati nel settore.

Concorso assistente sociale: requisiti per la partecipazione

Per candidarsi al concorso, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Cittadinanza : italiana, di uno Stato membro dell’Unione Europea o altra categoria prevista dal bando.

: italiana, di uno Stato membro dell’Unione Europea o altra categoria prevista dal bando. Età : maggiore età e non aver raggiunto l’età per il collocamento a riposo nel pubblico impiego.

: maggiore età e non aver raggiunto l’età per il collocamento a riposo nel pubblico impiego. Idoneità fisica : capacità di svolgere le mansioni previste dal ruolo.

: capacità di svolgere le mansioni previste dal ruolo. Diritti civili e politici : pieno godimento.

: pieno godimento. Posizione militare : per i candidati maschi nati entro il 31/12/1985, regolarità rispetto agli obblighi di leva.

: per i candidati maschi nati entro il 31/12/1985, regolarità rispetto agli obblighi di leva. Titolo di studio : uno dei seguenti:

: uno dei seguenti: Laurea triennale in Servizio Sociale (classe 39 o ex classe 6).

Laurea specialistica in Servizio Sociale (classe 57/S) o magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali (classe LM87).

Diploma di assistente sociale rilasciato da scuole dirette a fini speciali.

Diploma universitario in Servizio Sociale ai sensi della legge n.341/1990 o diploma convalidato secondo il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14.

Iscrizione all’Albo Professionale : sezione A o B degli Assistenti Sociali.

: sezione A o B degli Assistenti Sociali. Patente di guida: categoria B.

Procedura di selezione

La selezione prevede le seguenti fasi:

Prova preselettiva : se il numero di domande supera le 30, potrà essere effettuata una prova preselettiva con quesiti a risposta multipla o aperta sulle materie indicate nel bando, eventualmente integrate da test attitudinali o di cultura generale. Saranno ammessi alla prova orale i primi 10 candidati in graduatoria, oltre eventuali ex aequo.

: se il numero di domande supera le 30, potrà essere effettuata una prova preselettiva con quesiti a risposta multipla o aperta sulle materie indicate nel bando, eventualmente integrate da test attitudinali o di cultura generale. Saranno ammessi alla prova orale i primi 10 candidati in graduatoria, oltre eventuali ex aequo. Prova orale: colloquio sulle materie specificate nel bando, volto a valutare conoscenze, competenze, motivazione e attitudini del candidato. Saranno inoltre verificate la conoscenza della lingua inglese e le competenze informatiche.

Il punteggio finale sarà la somma dei risultati ottenuti nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Comune Nova Siri: dettagli contrattuali

Il candidato selezionato sarà assunto con un contratto a tempo pieno e indeterminato, nell’area dei funzionari di elevata qualificazione. La retribuzione annua lorda prevista è di €23.212,35, oltre a tredicesima mensilità, indennità di comparto e altre eventuali indennità previste dal contratto collettivo nazionale.

Scadenza e modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 18 dicembre 2024, seguendo le modalità indicate nel bando disponibile sul sito ufficiale del Comune di Nova Siri. È fondamentale attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite per evitare l’esclusione dalla selezione.

Riepilogo delle informazioni principali

Elemento Dettaglio Posizione Assistente Sociale Tipo di contratto Tempo pieno e indeterminato Requisiti principali Laurea in Servizio Sociale, iscrizione all’Albo, patente B Scadenza domanda 18 dicembre 2024 Retribuzione annua lorda €23.212,35

Per ulteriori dettagli e per scaricare il bando completo, si invita a consultare il sito ufficiale del Comune Nova Siri. Questa rappresenta un’importante occasione per professionisti qualificati desiderosi di contribuire al miglioramento dei servizi sociali nel territorio lucano.