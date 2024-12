Concorso Accademia Militare 2025: diventare ufficiale dell’Esercito Italiano

Il Concorso Accademia Militare 2025 rappresenta un’importante opportunità per i giovani che desiderano intraprendere una carriera nelle Forze Armate italiane. Questo percorso permette di formarsi come ufficiale, acquisendo non solo competenze militari ma anche una solida preparazione accademica e valoriale. L’Accademia Militare di Modena è una delle istituzioni più prestigiose del nostro Paese, con una lunga tradizione di eccellenza.

Quanti posti sono disponibili?

Per il 207° corso, il Ministero della Difesa ha messo a disposizione 171 posti, suddivisi tra diversi ruoli e specializzazioni. Tra i più richiesti figurano le Armi Varie, che includono fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, con un totale di 95 posti. Altri ruoli disponibili comprendono il Corpo degli Ingegneri, con 51 posti, il Corpo di Commissariato, con 10 posti, e il Corpo Sanitario, riservato a laureandi o laureati in Medicina e Chirurgia, con 15 posti.

Questa varietà di specializzazioni permette ai candidati di orientarsi verso percorsi diversi in base alle proprie attitudini e ambizioni.

Requisiti per partecipare al concorso

Uno degli aspetti fondamentali per partecipare al concorso è il rispetto dei requisiti richiesti. I candidati devono:

Avere un’età compresa tra i 17 e i 22 anni (con una possibile estensione di tre anni per coloro che hanno prestato servizio militare).

(con una possibile estensione di tre anni per coloro che hanno prestato servizio militare). Essere cittadini italiani , con pieno godimento dei diritti civili e politici.

, con pieno godimento dei diritti civili e politici. Possedere un diploma di scuola secondaria superiore o conseguirlo entro l’anno scolastico 2024-2025.

o conseguirlo entro l’anno scolastico 2024-2025. Superare gli accertamenti sull’idoneità psico-fisica e attitudinale, che saranno svolti durante le prove di selezione.

Questi requisiti garantiscono che i candidati siano preparati a intraprendere un percorso impegnativo ma altamente formativo.

Riserve di Posti

Sono previste riserve per:

Allievi delle Scuole Militari : 30% (20% per l’Esercito, 10% per altre Forze Armate)

: 30% (20% per l’Esercito, 10% per altre Forze Armate) Familiari di Personale Deceduto in Servizio : 5%

: 5% Personale in Servizio nell’Esercito: 10%

Come funziona il processo di selezione

Il percorso di selezione si articola in diverse fasi. La prima è una prova scritta di preselezione, costituita da un test a risposta multipla che verifica le conoscenze di cultura generale. Superato questo step iniziale, i candidati affronteranno le prove di efficienza fisica, che comprendono esercizi come piegamenti sulle braccia, corsa e addominali.

Successivamente, si procederà con gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, fondamentali per valutare la capacità del candidato di affrontare le sfide future. Questi includono visite mediche approfondite e colloqui con esperti psicologi. Un’altra tappa importante è rappresentata dalla prova scritta di composizione italiana, volta a verificare la capacità di elaborare un testo chiaro e strutturato su argomenti di attualità.

Per alcuni ruoli specifici, come quello nel Corpo Sanitario, è prevista anche una prova orale di matematica. Infine, i candidati dovranno sostenere una prova di inglese e completare un periodo di tirocinio presso l’Accademia Militare di Modena.

Il bando per il concorso è stato pubblicato il 17 dicembre 2024, e le domande potranno essere presentate fino al 15 gennaio 2025. È fondamentale rispettare questa scadenza, poiché oltre tale termine non sarà possibile candidarsi.

Le prove iniziali si svolgeranno nei primi mesi del 2025, e i candidati ammessi al tirocinio avranno l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva presso l’Accademia, dove saranno valutati anche sotto il profilo della disciplina e del lavoro di squadra.

Come presentare la domanda al Concorso Accademia Militare

Per iscriversi, è necessario utilizzare il portale ufficiale del Ministero della Difesa, accessibile tramite credenziali SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Durante la procedura, sarà richiesto di compilare un modulo online e allegare i documenti richiesti, come il certificato medico e il diploma scolastico (o autocertificazione del conseguimento).

Assicurarsi che la domanda sia compilata correttamente è cruciale per evitare esclusioni. Per dubbi o difficoltà tecniche, il Ministero mette a disposizione un servizio di assistenza.

Perché scegliere l’Accademia Militare di Modena

L’Accademia Militare di Modena non è solo una scuola di formazione militare, ma rappresenta anche un’occasione per crescere a livello personale e professionale. Durante il percorso, gli allievi acquisiranno competenze tecnico-scientifiche, militari e umanistiche, partecipando a corsi universitari e attività pratiche.

Inoltre, la vita in Accademia è caratterizzata da un forte senso di comunità e da una disciplina rigorosa, elementi che contribuiscono a formare leader preparati a gestire situazioni complesse. Gli ufficiali formati qui avranno la responsabilità di guidare uomini e donne in contesti nazionali e internazionali, rappresentando un punto di riferimento per la sicurezza e la difesa del Paese.

Concorso Accademia Militare 2025 – Tabella riepilogativa delle informazioni principali

Aspetto Dettaglio Posti disponibili 171 (95 Armi Varie, 51 Ingegneri, 10 Commissariato, 15 Sanitario) Età richiesta 17-22 anni (possibile estensione) Titolo di studio Diploma di scuola secondaria superiore Scadenza domanda 15 gennaio 2025 Sede dell’Accademia Modena Prove principali Scritta, fisica, psico-fisica, inglese, tirocinio

Con oltre due secoli di tradizione, l’Accademia Militare continua a rappresentare un faro per i giovani che desiderano servire il proprio Paese e costruirsi una carriera di prestigio. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il bando ufficiale disponibile sul sito del Ministero della Difesa.

Bando Concorso Accademia Militare 2025

Il bando completo relativo al concorso Accademia Militare 2025 per l’ammissione degli allievi ufficiali dell’Esercito è disponibile in formato PDF (1 MB). Per agevolare l’accesso alle informazioni, mettiamo a disposizione il documento integrale.

Per una maggiore trasparenza, segnaliamo che il bando è stato pubblicato ufficialmente sul portale concorsi online del Ministero della Difesa e sulla piattaforma inPA.