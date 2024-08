Concorso ACI 2024, opportunità di lavoro a tempo indeterminato in Puglia

Il 2024 si apre con una grande opportunità per chi è alla ricerca di un lavoro stabile nel settore pubblico. L’Automobile Club d’Italia (ACI) ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione di funzionari a tempo indeterminato presso la sede di Foggia. Questa è una chance imperdibile per i laureati che desiderano lavorare in un ambiente dinamico e con responsabilità significative. Vediamo insieme i dettagli del Bando ACI 2024, i requisiti necessari per partecipare e le modalità di candidatura.

Dettagli del Bando ACI 2024

Il bando, pubblicato dall’ACI, riguarda l’assunzione di funzionari presso la sede di Foggia con contratto a tempo indeterminato. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 5 settembre 2024, quindi è importante prepararsi per tempo per non perdere questa opportunità.

Requisiti principali per partecipare al concorso:

Titolo di studio: Diploma di Laurea triennale e/o specialistica in Economia e Commercio, Giurisprudenza, Lettere, o titoli equipollenti. Inoltre, è richiesto l’attestato di idoneità professionale ai sensi dell’art. 5 della legge 264/91.

Diploma di Laurea triennale e/o specialistica in Economia e Commercio, Giurisprudenza, Lettere, o titoli equipollenti. Inoltre, è richiesto l’attestato di idoneità professionale ai sensi dell’art. 5 della legge 264/91. Cittadinanza: I candidati devono essere cittadini italiani, cittadini di un altro Stato dell’Unione Europea, o cittadini extracomunitari, purché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

I candidati devono essere cittadini italiani, cittadini di un altro Stato dell’Unione Europea, o cittadini extracomunitari, purché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. Godimento dei diritti politici : Il candidato deve godere dei diritti politici e avere una buona padronanza della lingua italiana.

: Il candidato deve godere dei diritti politici e avere una buona padronanza della lingua italiana. Idoneità fisica: È necessaria l’idoneità fisica al lavoro, e l’Amministrazione potrebbe decidere di sottoporre i vincitori del concorso a una visita medica di controllo.

È necessaria l’idoneità fisica al lavoro, e l’Amministrazione potrebbe decidere di sottoporre i vincitori del concorso a una visita medica di controllo. Obblighi di leva: Per i candidati maschi nati entro il 31 dicembre 1985, è necessario aver adempiuto agli obblighi di leva, come previsto dalla Legge 226/2004.

Modalità di candidatura

Per partecipare al concorso, i candidati devono inviare la propria domanda entro il 5 settembre 2024 attraverso il portale ufficiale dell’ACI. È fondamentale assicurarsi che tutte le informazioni e i documenti richiesti siano correttamente compilati e allegati, per evitare l’esclusione dalla selezione.

I candidati devono seguire questi passaggi per presentare la domanda:

Registrazione sul portale INPA: Accedere al sito ufficiale dell’ACI tramite il portale INPA. Compilazione della domanda: Compilare il modulo di candidatura online, assicurandosi di fornire tutte le informazioni richieste. Allegato dei documenti: Caricare i documenti necessari, come il certificato di laurea e altri eventuali certificati richiesti dal bando. Invio della domanda: Confermare e inviare la domanda entro la scadenza indicata.

Processo di selezione

Il processo di selezione prevede diverse fasi, che includono una valutazione iniziale dei titoli e un esame scritto, seguito da un colloquio orale. La prova scritta verterà su argomenti pertinenti al ruolo da ricoprire, mentre il colloquio sarà focalizzato sulle competenze tecniche e trasversali del candidato.

Ecco una panoramica del processo di selezione:

Fase Descrizione Valutazione Esame dei titoli e dei requisiti per l’accesso al concorso Prova scritta Test basato su materie specifiche richieste dal bando Colloquio orale Intervista finalizzata a valutare le competenze e l’idoneità

Perché partecipare al Concorso ACI 2024

Partecipare al Concorso ACI 2024 rappresenta un’opportunità unica per chi desidera intraprendere una carriera nel settore pubblico. L’ACI è un’istituzione di rilevanza nazionale, che offre non solo stabilità lavorativa ma anche la possibilità di crescere professionalmente all’interno di un ambiente stimolante e orientato al servizio del cittadino.

Il Bando ACI 2024 è un’occasione che chiunque sia in possesso dei requisiti richiesti non dovrebbe lasciarsi sfuggire. Con una preparazione adeguata e una tempestiva presentazione della domanda, si può ambire a un ruolo di grande responsabilità e soddisfazione professionale. Non resta che prepararsi e affrontare con determinazione le prove previste, per entrare a far parte di una delle realtà più prestigiose del panorama nazionale.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale dell’ACI dove sono disponibili tutti i dettagli del concorso e il bando completo da scaricare.