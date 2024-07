Concorso Agenzia delle Entrate per 470 Posti: opportunità in tutto il Sud Italia

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione di 470 persone a tempo indeterminato in tutta Italia, inclusa la Sicilia. Il personale selezionato verrà inquadrato nella Terza Area, 1° Livello – livello retributivo inserimento professionale, secondo il CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) dipendenti da Agenzia delle Entrate – Riscossione, Equitalia Giustizia SpA e Riscossione Sicilia S.p.A. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 10 settembre 2024.

I posti disponibili

Le posizioni sono distribuite nelle seguenti regioni:

Abruzzo: 5 posti

Basilicata: 10 posti

Calabria: 41 posti

Campania: 105 posti

Emilia Romagna: 21 posti

Lazio: 83 posti

Liguria: 13 posti

Lombardia: 30 posti

Marche: 12 posti

Molise: 4 posti

Piemonte: 13 posti

Puglia: 24 posti

Sardegna: 22 posti

Sicilia: 41 posti

Toscana: 35 posti

Umbria: 5 posti

Veneto: 6 posti

Requisiti generali

I candidati devono possedere i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’UE o possesso del diritto di soggiorno.

Pieno godimento dei diritti civili e politici nel Paese di cittadinanza.

Non essere stati licenziati per giusta causa dall’Ente o dalle società confluite e non avere comportamenti incompatibili con le funzioni pubbliche svolte da Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Non aver esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei tre anni antecedenti.

Requisiti specifici

I candidati devono inoltre possedere uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea triennale nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Scienze economiche (L-33); Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18).

Diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al DM 3 novembre 1999 n. 509 o titolo equipollente per legge.

Laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Non è richiesta esperienza professionale specifica nel settore della riscossione tributi.

Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 10 settembre 2024 esclusivamente tramite il portale web inPa.

Questa è un’ottima opportunità per chi desidera lavorare nel settore della pubblica amministrazione, contribuendo all’efficienza della riscossione dei tributi in Italia.

Visualizza il Bando di selezione addetto riscossione Agenzia dell’Entrate