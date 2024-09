Concorso OSS Ospedale San Pio di Benevento, i dettagli

L’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 30 Operatori Socio Sanitari (OSS) a tempo indeterminato. Questa rappresenta un’importante opportunità per chi desidera entrare a far parte del settore sanitario, offrendo assistenza e supporto ai pazienti. Vediamo nel dettaglio i requisiti, le fasi di selezione e come presentare la domanda.

Requisiti generali per partecipare

Per partecipare al concorso, è necessario possedere i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea.

o di uno Stato membro dell’Unione Europea. Godimento dei diritti civili e politici .

. Non essere stati destituiti o dispensati da un impiego presso una pubblica amministrazione per motivi disciplinari.

o dispensati da un impiego presso una pubblica amministrazione per motivi disciplinari. Assenza di condanne penali che impediscano l’accesso all’impiego pubblico.

Inoltre, dal punto di vista formativo, i candidati devono essere in possesso di:

Diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media).

(licenza media). Attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) , requisito indispensabile per il ruolo.

, requisito indispensabile per il ruolo. Conoscenza base della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche.

Come si svolge la selezione per il concorso OSS

Il processo di selezione prevede diverse fasi:

Prova preselettiva: Potrà essere attivata qualora il numero di candidati superi una certa soglia. Consiste in quiz a risposta multipla su argomenti relativi al ruolo. Prova scritta: Sarà un elaborato o una serie di quesiti su tematiche inerenti la professione di OSS. Potranno essere affrontati argomenti come assistenza socio-sanitaria e legislazione del settore. Prova pratica: Consiste nell’esecuzione di tecniche specifiche richieste al profilo professionale, come l’uso di strumenti di assistenza ai pazienti. Prova orale: Oltre a toccare le materie della prova scritta, valuterà anche la conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese) e degli strumenti informatici.

I punteggi ottenuti nelle varie prove, unitamente alla valutazione dei titoli professionali e formativi presentati dai candidati, contribuiranno alla graduatoria finale.

Ospedale San Pio di Benevento

L’Ospedale San Pio di Benevento, con una lunga storia che affonda le radici nel XVII secolo, è uno dei principali poli sanitari della Campania. Composto da sei padiglioni moderni e attrezzati, offre una vasta gamma di servizi sanitari di eccellenza, garantendo cure e assistenza a migliaia di pazienti ogni anno. Questo concorso mira a rafforzare il personale OSS dell’ospedale, indispensabile per il funzionamento delle sue unità operative.

Come presentare la domanda per il concorso OSS

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata online tramite il portale ufficiale dell’Azienda Ospedaliera San Pio. È necessario compilare il modulo telematico e allegare i seguenti documenti:

Copia di un documento di identità .

. Attestato di qualifica di OSS .

. Ricevuta del pagamento della tassa di iscrizione di 10,00 euro.

Il termine per l’inoltro della domanda è fissato entro il 20 settembre 2024. È importante che tutti i documenti siano allegati correttamente per evitare l’esclusione dalla selezione.

Il bando di concorso OSS

Il bando completo, con tutti i dettagli relativi ai requisiti, alle prove d’esame e ai criteri di valutazione, è disponibile sul sito ufficiale dell’Ospedale San Pio di Benevento. Si consiglia di leggere attentamente il documento per non tralasciare nessun dettaglio importante.

Comunicazioni successive

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso, come le date delle prove d’esame e l’elenco dei candidati ammessi, verranno pubblicate sul sito ufficiale dell’Ospedale San Pio. Pertanto, è importante consultare regolarmente la sezione dedicata ai bandi di concorso per rimanere aggiornati.

Partecipare al concorso per Operatore Socio Sanitario presso l’Ospedale San Pio rappresenta un’importante opportunità per tutti coloro che desiderano intraprendere una carriera nel settore sanitario, garantendo assistenza di qualità ai pazienti e sostenendo il sistema sanitario locale.