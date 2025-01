Concorsi PNRR2: riapertura delle domande per i commissari, requisiti e scadenze

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha riaperto i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi PNRR2, finalizzati alla selezione di commissari per le commissioni d’esame. Questa decisione è stata presa a seguito dell’insufficiente numero di candidature in alcune regioni e per specifiche classi di concorso.

Chi può partecipare ai concorsi PNRR2

Possono candidarsi per il ruolo di commissario nei concorsi PNRR2 diverse figure professionali del settore scolastico e universitario, in particolare:

Dirigenti scolastici in servizio o a riposo.

Docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con almeno cinque anni di servizio .

. Professori universitari, sia ordinari che associati.

Dirigenti tecnici in possesso di esperienza nel settore dell’istruzione.

Requisiti richiesti per partecipare

Per essere ammessi, i candidati devono possedere specifici requisiti che variano in base alla figura professionale. I requisiti generali includono:

Assenza di condanne penali o procedimenti disciplinari gravi.

Non aver ricevuto sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni.

Piena idoneità all’esercizio della funzione di commissario.

Esperienza documentata nelle attività di insegnamento e valutazione.

Modalità di candidatura e scadenze

Le domande devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma Polis – Istanze Online, accessibile con credenziali SPID o CIE. La procedura richiede la compilazione del modulo online e l’invio della documentazione necessaria.

Le scadenze per la presentazione delle domande variano a seconda delle regioni. Alcuni esempi:

Regione Scadenza Abruzzo 26 gennaio 2025 Basilicata 31 gennaio 2025 Calabria 29 gennaio 2025 Lazio 27 gennaio 2025

Dove si svolgeranno le prove

Le sedi delle prove concorsuali saranno comunicate attraverso gli Uffici Scolastici Regionali (USR) competenti per territorio. I candidati saranno assegnati a sedi specifiche in base alla regione di residenza o alla sede di servizio.

Quali classi di concorso sono interessate

La riapertura delle domande riguarda diverse classi di concorso per le quali si è riscontrata una carenza di commissari. Tra le più richieste rientrano le seguenti:

Discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

Lingue straniere.

Discipline letterarie e umanistiche.

Sostegno didattico per studenti con disabilità.

Compiti e responsabilità dei commissari

I commissari selezionati avranno il compito di valutare le prove dei candidati in base ai criteri stabiliti dal Ministero. Tra le principali responsabilità rientrano:

Correzione delle prove scritte e valutazione delle prove orali.

Partecipazione alle riunioni della commissione d’esame.

Applicazione delle griglie di valutazione ministeriali.

Assicurare imparzialità e trasparenza nel processo di selezione.

Come prepararsi al ruolo di commissario

I candidati possono prepararsi al meglio consultando la normativa di riferimento e i materiali forniti dal Ministero, che comprendono linee guida, documentazione sulle procedure di valutazione e simulazioni delle prove.

Per maggiori informazioni e per presentare la domanda, è possibile visitare il sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione e del Merito o consultare gli avvisi specifici pubblicati sui portali degli Uffici Scolastici Regionali.