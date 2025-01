Iscrizioni a scuola 2025-26 proroga date e modalità online

Il Ministero dell’Istruzione ha recentemente comunicato un cambiamento significativo nelle tempistiche per le iscrizioni a scuola all’anno scolastico 2025-2026. Le famiglie dovranno prestare particolare attenzione alle nuove scadenze e alle procedure aggiornate per garantire un’iscrizione senza intoppi.

Inizialmente, l’apertura delle iscrizioni a scuola era prevista per l’8 gennaio 2025. Tuttavia, il Ministero ha posticipato l’inizio al 21 gennaio 2025, con chiusura fissata al 4 febbraio 2025. Questo rinvio offre alle famiglie un periodo aggiuntivo per prepararsi adeguatamente.

Procedura di iscrizioni online

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online attraverso il portale ufficiale del Ministero dell’Istruzione. Ecco i passaggi principali:

Registrazione al portale : Prima di procedere con l’iscrizione, è necessario registrarsi sul sito istruzione.it. La registrazione sarà disponibile a partire dal 15 gennaio 2025.

: Prima di procedere con l’iscrizione, è necessario registrarsi sul sito istruzione.it. La registrazione sarà disponibile a partire dal 15 gennaio 2025. Compilazione della domanda : Una volta registrati, si potrà accedere al modulo di iscrizione, inserendo i dati richiesti relativi allo studente e alla scuola prescelta.

: Una volta registrati, si potrà accedere al modulo di iscrizione, inserendo i dati richiesti relativi allo studente e alla scuola prescelta. Invio della domanda: Dopo aver verificato l’accuratezza delle informazioni inserite, si potrà procedere all’invio telematico della domanda.

Scelta dell’istituto scolastico

Durante la compilazione della domanda, le famiglie possono indicare fino a tre istituti scolastici in ordine di preferenza. È consigliabile consultare i siti web delle scuole per ottenere informazioni dettagliate sull’offerta formativa e partecipare agli open day organizzati dagli istituti per orientare al meglio la scelta.

Documentazione necessaria per l’iscrizione a scuola

Per completare l’iscrizione, è importante avere a disposizione i seguenti documenti:

Codice fiscale dello studente

Documento di identità del genitore o tutore

Eventuale documentazione aggiuntiva richiesta dalla scuola

Supporto alle famiglie

Per agevolare le famiglie nella procedura di iscrizione online, il Ministero ha messo a disposizione diversi strumenti di supporto:

Assistenza telefonica : Numero verde dedicato per rispondere a quesiti e fornire chiarimenti.

: Numero verde dedicato per rispondere a quesiti e fornire chiarimenti. Guide online : Manuali e video tutorial disponibili sul sito del Ministero per guidare passo dopo passo nella compilazione della domanda.

: Manuali e video tutorial disponibili sul sito del Ministero per guidare passo dopo passo nella compilazione della domanda. Supporto presso le scuole: Molti istituti offrono assistenza diretta alle famiglie prive di accesso a dispositivi informatici o con difficoltà nell’utilizzo delle tecnologie.

Tabella riepilogativa delle scadenze

Fase Data Registrazione al portale Dal 15 gennaio 2025 Apertura iscrizioni 21 gennaio 2025 Chiusura iscrizioni 4 febbraio 2025

Considerazioni finali

Il posticipo delle date di iscrizioni a scuola per l’anno scolastico 2025-2026 offre alle famiglie un’opportunità preziosa per organizzarsi al meglio. È fondamentale rispettare le nuove scadenze e seguire attentamente le procedure indicate per garantire un’iscrizione efficace e senza problemi. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si raccomanda di consultare regolarmente il sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione.