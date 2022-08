La polizia municipale di Ragusa ha bandito un concorso per l’assunzione di 5 agenti di polizia municipale. Il nando è stato emanato da Comune di Ragusa. Si tratta di un concorso pubblico che prevede l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 5 agenti di polizia municipale con diploma da inquadrare in categoria C posizione economica C1 (Comparto Funzioni Locali).

Ecco i requisiti di ammissione

Per partecipare alla selezione sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

età non inferiore ai 18 anni;

godimento dei diritti civili e politici;

assenza di condanne penali;

non essere stati esclusi dell’elettorato attivo, né essere stati licenziati per persistente insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

non essere stati licenziati dal Comune di Ragusa, salvo il caso in cui il licenziamento sia intervenuto a seguito di procedura di collocamento in disponibilità o di mobilità collettiva, secondo la normativa vigente;

non essere stati licenziati per mancato superamento del periodo di prova per il medesimo profilo messo a selezione dal Comune di Ragusa;

non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;

regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva;

possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado;

patente di guida cat. B;

idoneità psicofisica;

non trovarsi nella condizione di disabile ai sensi della Legge 12.03.1999, n. 68;

essere in possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualità di Agente di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 5 della L. 65/86;

per coloro che sono stati ammessi al servizio civile come obiettori: essere collocati in congedo da almeno cinque anni e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza;

disponibilità al porto e all’eventuale uso dell’arma, nonché alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale (autoveicoli, motocicli, ciclomotori, biciclette e autocarri per trasporto di motoveicoli).

Ecco come si svolgeranno le procedure selettive

La selezione si articolerà in tre prove d’esame: eventuale prova preselettiva; prova di efficienza fisica; prova scritta; prova orale. Le tre prove, preselettiva, scritta e orale, saranno svolte in forma digitale da remoto.

Come candidarsi

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere trasmessa entro le ore 12.00 del 29 Agosto 2022, tramite la piattaforma di iscrizione ai concorsi pubblici Merito. Per partecipare alla selezione sarà necessario il possesso di apposite credenziali SPID, di un indirizzo PEC nominativo e di un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) per il collegamento digitale alle prove. Sarà, inoltre, richiesto il versamento di un contributo di partecipazione pari a 10 euro. Per maggiori dettagli consultare il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 del 29 luglio 2022.