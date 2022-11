Concorso Polizia di Stato, scadono i termini per partecipare al bando che prevede 1188 assunzioni

Polizia di Stato, scade domani il termine per partecipare al bando di concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.188 allievi agenti. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” dello scorso 4 ottobre 2022.

Domande di partecipazione entro il 3 novembre

Le domande di partecipazione al concorso, infatti, potranno essere presentate entro le ore 23.59 del 3 novembre 2022, utilizzando la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (cliccando sull’icona “Concorso pubblico”).

I requisiti richiesti

Tra i requisiti richiesti il possesso della cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici, il diploma di scuola secondaria di II grado o equipollente (che consente, in altri termini, l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, fatta salva la possibilità di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova d’esame scritta), aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 26° (limite, tuttavia elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare eventualmente prestato dai candidati). Sono richiesti altresì il possesso delle qualità di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 nonché l’efficienza fisica e l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento dei compiti riconducibili alla carriera.

La prova scritta

Il concorso prevede diverse fasi di svolgimento e precisamente, una prova d’esame scritta nonché una prova di efficienza fisica cui seguiranno gli accertamenti dell’idoneità psico-fisica e dell’idoneità attitudinale. La prova scritta, in particolare, consisterà in un questionario articolato di domande con risposta multipla su argomenti di cultura generale come pure, tra le altre discipline, di lingua inglese e informatica.

La prova di efficienza fisica

Per l’accertamento dell’efficienza fisica dei candidati, è previsto che gli stessi siano sottoposti agli esercizi ginnici, di seguito specificati, da superare in sequenza: corsa 1000 metri (tempo massimo 3minuti e 55 secondi per gli uomini, aumentato di 1 minuto per le donne), salto in alto (1.2 m per gli uomini, 1 m. per le donne) e piegamenti sulle braccia (15 per gli uomini, 10 per le donne, nel tempo massimo di due minuti, senza interruzioni).

Superati inoltre i successivi accertamenti psico-fisici, per i candidati ammessi sarà la volta di quelli attitudinali ad opera di una commissione di selettori composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, appartenente al ruolo degli psicologi, che la presiede, e da quattro funzionari della Polizia di Stato.

Per la compilazione della domanda on line è anche disponibile un’apposita guida per i candidati.