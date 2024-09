Concorso Regione Calabria 2024: selezione per 68 esperti in vari settori

La Regione Calabria ha pubblicato un bando di concorso per la selezione di 68 esperti da inserire in diverse aree professionali. Questo concorso è finalizzato a supportare le attività di controllo sui finanziamenti legati al PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 e ad altri programmi comunitari e nazionali.

Di seguito troverai tutte le informazioni necessarie per partecipare al concorso, incluse le scadenze, i requisiti, i dettagli sui profili richiesti e le modalità di presentazione della domanda.

Dettagli sul concorso Regione Calabria 2024

La Regione Calabria cerca 68 esperti, suddivisi in profili junior, middle e senior, per ricoprire ruoli di revisori legali e operatori specializzati nella gestione delle irregolarità. Il concorso si propone di individuare professionisti in grado di gestire i controlli di primo livello e di coordinare le attività legate ai finanziamenti europei e nazionali.

I profili ricercati

I posti a concorso sono suddivisi in tre profili professionali:

Profilo A – 60 esperti middle : revisori legali per attività di controllo di primo livello.

: revisori legali per attività di controllo di primo livello. Profilo B – 6 esperti senior : revisori legali con funzioni di coordinamento e supporto alle operazioni di controllo.

: revisori legali con funzioni di coordinamento e supporto alle operazioni di controllo. Profilo C – 2 esperti junior: operatori OLAF (Office Européen de Lutte Antifraude) per la gestione di irregolarità e frodi contro il bilancio dell’Unione Europea.

Scadenza per la presentazione della domanda

Le candidature devono essere presentate entro e non oltre il 10 ottobre 2024, alle ore 12:00. La procedura di iscrizione è completamente telematica e avviene tramite il Sistema Informatico di Gestione della Banca Dati messo a disposizione dalla Regione Calabria.

Requisiti generali per partecipare

Per poter partecipare al concorso, i candidati devono possedere una serie di requisiti generali comuni a tutti i profili:

Titolo di studio : diploma di laurea triennale o laurea specialistica/magistrale (3+2) oppure una laurea quinquennale.

: diploma di laurea triennale o laurea specialistica/magistrale (3+2) oppure una laurea quinquennale. Cittadinanza : essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea.

: essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Diritti civili e politici : pieno godimento dei diritti.

: pieno godimento dei diritti. Pulizia della fedina penale : non aver riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione.

: non aver riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione. Assenza di interdizioni dai pubblici uffici : non essere stati destituiti, licenziati o dispensati da precedenti impieghi nella Pubblica Amministrazione.

: non essere stati destituiti, licenziati o dispensati da precedenti impieghi nella Pubblica Amministrazione. Non in quiescenza: non essere pensionati.

Questi requisiti generali sono imprescindibili per poter accedere alla selezione. I candidati che non soddisfano tali criteri saranno automaticamente esclusi.

Requisiti specifici per i vari profili

Oltre ai requisiti generali, ogni profilo richiede competenze e qualifiche specifiche. Vediamoli nel dettaglio.

Profilo A – 60 esperti middle (revisori legali)

Per partecipare alla selezione per il Profilo A, i candidati devono:

Avere una laurea triennale, specialistica o magistrale, corrispondente alle classi indicate nell’Art. 2 del Decreto Ministeriale n. 145 del 20 giugno 2012 .

. Essere iscritti al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Avere almeno 3 anni di esperienza professionale post-iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, in uno dei settori di attività specificati nel bando.

Profilo B – 6 esperti senior (revisori legali con funzioni di coordinamento)

I candidati per il Profilo B devono possedere:

Una laurea specialistica o magistrale nelle classi previste dall’Art. 2 del Decreto Ministeriale n. 145/2012 .

. Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali .

. Un’esperienza professionale di almeno 7 anni post-iscrizione, svolta in uno o più dei settori elencati nel bando.

Profilo C – 2 esperti junior (operatori OLAF)

I candidati per il Profilo C devono avere una laurea specialistica o magistrale in una delle seguenti classi:

Giurisprudenza (LMG01)

(LMG01) Finanza (LM16)

(LM16) Scienze dell’economia (LM56)

(LM56) Scienze economico-aziendali (LM77)

(LM77) Relazioni internazionali (LM52)

(LM52) Scienze della politica (LM62)

(LM62) Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM63)

Oltre alla laurea, è richiesta un’esperienza post-lauream di almeno 1 anno nelle aree professionali indicate nell’avviso.

Le fasi della selezione

La procedura di selezione per il concorso Regione Calabria 2024 si articola in quattro fasi principali:

1. Estrazione dei curricula dalla banca dati

Tutti i candidati che hanno aggiornato il proprio curriculum all’interno del Sistema Informatico di Gestione della Banca Dati concorreranno alla prima fase di selezione. I curricula saranno estratti e valutati in base ai requisiti previsti.

2. Verifica dell’ammissibilità e valutazione dei titoli

Dopo l’estrazione, verrà verificata l’ammissibilità delle candidature e saranno valutati i titoli accademici e professionali di ciascun candidato. Questa fase è determinante per il posizionamento in graduatoria.

3. Formazione della graduatoria

La graduatoria sarà stilata in base alla valutazione dei titoli, con un punteggio assegnato a seconda del livello di istruzione, dell’esperienza lavorativa e delle qualifiche aggiuntive possedute dai candidati.

4. Colloquio tecnico

I candidati che avranno superato le fasi precedenti saranno convocati per un colloquio tecnico, volto a verificare le competenze specifiche relative al ruolo per cui hanno presentato la candidatura.

Come presentare la domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 12:00 del 10 ottobre 2024. Per candidarsi, i partecipanti devono:

Accedere al Sistema Informatico di Gestione della Banca Dati attraverso il portale dedicato della Regione Calabria. Compilare tutte le sezioni richieste nel proprio curriculum, oppure aggiornare il profilo esistente. Indicare esplicitamente la propria volontà di partecipare al concorso, cliccando sul pulsante “Proponi candidatura” nella sezione “Avvisi”.

Contatti e supporto tecnico

In caso di problemi tecnici durante la compilazione o l’aggiornamento della candidatura, è possibile contattare il servizio di Help Desk via e-mail all’indirizzo: info.esperti@regione.calabria.it.

Il bando completo e le istruzioni dettagliate sono disponibili online, e si consiglia di leggerlo attentamente per non incorrere in errori o omissioni durante la candidatura.