Cosfel autorizza 188 nuove assunzioni nei Comuni del Centro-Sud Italia

La Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali (Cosfel) ha recentemente approvato l’assunzione di 188 nuove risorse in vari comuni e province del Centro e Sud Italia. Questa iniziativa mira a rafforzare le amministrazioni locali, migliorando l’efficienza dei servizi offerti ai cittadini.

Cos’è la Cosfel?

La Cosfel è un organismo istituito presso il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno. Il suo compito principale è monitorare e verificare la compatibilità finanziaria delle dotazioni organiche e dei provvedimenti di assunzione di personale negli enti locali, specialmente quelli in condizioni di dissesto o strutturalmente deficitari. Inoltre, esprime pareri su piani di estinzione delle passività e su misure straordinarie per il risanamento finanziario degli enti locali.

Dettagli delle nuove assunzioni

Le 188 posizioni autorizzate sono così suddivise:

169 posti a tempo indeterminato , di cui 26 tramite stabilizzazione di personale precario.

, di cui 26 tramite stabilizzazione di personale precario. 19 posti a tempo determinato.

Le assunzioni interesseranno i seguenti enti locali:

Calabria : Provincia di Vibo Valentia, Comune di Rende (CS).

: Provincia di Vibo Valentia, Comune di Rende (CS). Campania : Comune di Casamicciola Terme (NA), Comune di Pietradefusi (AV).

: Comune di Casamicciola Terme (NA), Comune di Pietradefusi (AV). Lazio : Comune di Genazzano (RM).

: Comune di Genazzano (RM). Piemonte : Provincia di Alessandria.

: Provincia di Alessandria. Puglia : Comune di Lecce.

: Comune di Lecce. Umbria: Comune di Valtopina (PG).

Cosfel e profili professionali richiesti

Sebbene i dettagli specifici sui profili professionali non siano stati ancora divulgati, è probabile che le posizioni riguardino vari settori dell’amministrazione pubblica, tra cui:

Amministrativi : gestione documentale, protocollo, segreteria.

: gestione documentale, protocollo, segreteria. Tecnici : ingegneri, architetti, geometri per la gestione del territorio e delle infrastrutture.

: ingegneri, architetti, geometri per la gestione del territorio e delle infrastrutture. Finanziari : esperti in contabilità e bilancio.

: esperti in contabilità e bilancio. Sociali: assistenti sociali, educatori.

Requisiti generali per la candidatura

Per partecipare ai concorsi pubblici, i candidati dovranno generalmente soddisfare i seguenti requisiti:

Età minima : 18 anni.

: 18 anni. Cittadinanza : italiana o di un Paese membro dell’Unione Europea.

: italiana o di un Paese membro dell’Unione Europea. Idoneità fisica : compatibile con le mansioni da svolgere.

: compatibile con le mansioni da svolgere. Titolo di studio: variabile in base al profilo professionale richiesto.

È possibile che vengano richiesti ulteriori requisiti specifici, che saranno dettagliati nei bandi di concorso.

Modalità di selezione

Le nuove assunzioni avverranno tramite concorsi pubblici, che si svolgeranno in modalità semplificata e con l’ausilio di strumenti informatici, in linea con le recenti riforme dei concorsi pubblici. Alcune posizioni saranno coperte attraverso la stabilizzazione di personale già in servizio con contratti a termine.

Cosfel: dove consultare i bandi

I bandi di concorso saranno pubblicati sui siti ufficiali delle amministrazioni interessate e sulla Gazzetta Ufficiale. È consigliabile monitorare anche la piattaforma inPA, il portale unico per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione, per rimanere aggiornati sulle nuove opportunità.

Tabella riepilogativa delle assunzioni

Regione Ente Locale Posti a Tempo Indeterminato Posti a Tempo Determinato Calabria Provincia di Vibo Valentia 26 (stabilizzazioni) 0 Calabria Comune di Rende (CS) 1 1 Campania Comune di Casamicciola Terme (NA) 0 3 Campania Comune di Pietradefusi (AV) 1 0 Lazio Comune di Genazzano (RM) 1 0 Piemonte Provincia di Alessandria 4 0 Puglia Comune di Lecce 4 0 Umbria Comune di Valtopina (PG) 2 0

Totale posti

Tempo indeterminato : 169 (inclusi 26 tramite stabilizzazione di precari).

: 169 (inclusi 26 tramite stabilizzazione di precari). Tempo determinato: 19.

Per maggiori informazioni e sugli aggiornamenti dei posti disponibili visitare il sito del Comune che interessa.