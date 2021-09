Dottorati comunali aree interne, prorogata la scadenza del bando

Scadenza prorogata al 23 settembre

Per la misura ci sono 3 milioni di euro

Ciascuna area può avere un massimo di 25 mila euro

L’Agenzia per la Coesione territoriale ha prorogato alle ore 12 del 23 settembre il termine per partecipare al bando per la selezione di proposte di “dottorati comunali”, che possono essere avanzate dalle aggregazioni di Comuni delle aree interne. Il decreto che istituisce in via sperimentale i dottorati era stato firmato dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, lo scorso mese di giugno, insieme al ministro per l’Università e la Ricerca, Maria Cristina Messa. A questa misura sono assegnati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate esclusivamente all’indirizzo PEC dottorati.comunali@pec.agenziacoesione.gov.it.

Ciascuna area interna può ottenere un finanziamento massimo pari a 25mila euro per ciascun anno accademico, a partire dal 2021/2022, per una borsa di studio aggiuntiva rispetto a quelle già deliberate per il ciclo di Dottorato al quale si riferiscono. Le borse di studio sono rivolte a corsi di Dottorato di Università statali e non statali accreditate presso il MUR, con le quali i Comuni delle aree interne stipulano un apposito accordo di collaborazione.

Strategia Nazionale delle Aree Interne

I corsi di Dottorato devono essere già accreditati alla data di pubblicazione del bando e devono riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con la Strategia Nazionale delle Aree Interne, con le finalità di garantire l’offerta e la piena accessibilità degli abitanti ai servizi essenziali, promuovere la ricchezza del territorio e delle comunità locali, valorizzare le risorse naturali e culturali attraverso la creazione di nuovi circuiti occupazionali, contrastare lo spopolamento demografico e culturale.

Le domande di partecipazione saranno esaminate sulla base dell’ordine cronologico di ricezione e ammesse a finanziamento fino all’assorbimento dei 3 milioni di finanziamento previsti per il 2021.

L’Agenzia per la Coesione territoriale ha pubblicato un documento, nel quale risponde alle principali domande relative al bando. Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi entro 7 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande all’indirizzo e-mail dottorati.comunali@agenziacoesione.gov.it.