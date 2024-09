Enel assume, al Sud Italia tante opportunità di lavoro

Enel, una delle maggiori multinazionali dell’energia in Italia e nel mondo, è costantemente alla ricerca di nuovi talenti da inserire nel proprio organico. Con una presenza globale in oltre 30 paesi e un impegno forte verso la transizione energetica, l’azienda offre numerose opportunità lavorative sia per giovani diplomati che per professionisti esperti.

Le posizioni aperte in Enel

Attualmente, Enel ha lanciato un piano di assunzioni che coinvolge diverse figure professionali. Le opportunità sono rivolte a candidati con differenti livelli di esperienza, e si concentrano principalmente su posizioni tecnico-operative e ingegneristiche. Ecco un riepilogo delle principali figure ricercate:

Enel: figure ricercate per diplomati

Addetti alla rete elettrica : Tecnici impiegati nella manutenzione e gestione delle infrastrutture di alta, media e bassa tensione.

: Tecnici impiegati nella manutenzione e gestione delle infrastrutture di alta, media e bassa tensione. Tecnici operativi per impianti : Figure tecniche specializzate in ambito elettrico, elettronico, meccanico e meccatronico. Queste posizioni prevedono attività sul campo, come la gestione degli impianti e la manutenzione delle centrali energetiche rinnovabili.

: Figure tecniche specializzate in ambito elettrico, elettronico, meccanico e meccatronico. Queste posizioni prevedono attività sul campo, come la gestione degli impianti e la manutenzione delle centrali energetiche rinnovabili. Tecnici per la transizione energetica : Profili che lavoreranno su progetti innovativi, specialmente nell’ambito delle energie rinnovabili e della sostenibilità.

: Profili che lavoreranno su progetti innovativi, specialmente nell’ambito delle energie rinnovabili e della sostenibilità. Operatori di produzione: Presso la Gigafactory 3Sun di Catania, specializzata nella produzione di moduli fotovoltaici, sono previste oltre 1.000 assunzioni entro il 2024.

Figure ricercate per laureati e professionisti

Enel offre opportunità anche per candidati con esperienza nel settore energetico e industriale. I profili maggiormente ricercati includono:

Ingegneri e tecnici specializzati : Figure professionali impegnate nella ricerca e sviluppo di soluzioni energetiche innovative, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’efficienza energetica.

: Figure professionali impegnate nella ricerca e sviluppo di soluzioni energetiche innovative, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’efficienza energetica. Esperti in gestione e sicurezza delle reti: Per migliorare l’affidabilità e la sicurezza della rete elettrica, Enel cerca esperti che abbiano competenze specifiche nel campo dell’energia e della gestione delle infrastrutture.

Sedi delle assunzioni Enel

Enel sta assumendo in varie sedi in tutta Italia, in particolare:

Roma : Sede principale del gruppo, dove si trovano molte delle posizioni dirigenziali e amministrative.

: Sede principale del gruppo, dove si trovano molte delle posizioni dirigenziali e amministrative. Catania : La Gigafactory 3Sun rappresenta uno dei maggiori poli di innovazione per la produzione di moduli solari, con oltre 1.000 nuovi posti di lavoro previsti entro la fine del 2024.

: La Gigafactory 3Sun rappresenta uno dei maggiori poli di innovazione per la produzione di moduli solari, con oltre 1.000 nuovi posti di lavoro previsti entro la fine del 2024. Tutta Italia: Le posizioni tecniche e operative sono disponibili su scala nazionale, in particolare per quanto riguarda la manutenzione e l’ottimizzazione della rete elettrica.

Elenco delle sedi principali

Roma

Catania

Milano

Firenze

Torino

Napoli

Bari

Requisiti e iter di selezione

Requisiti per diplomati

Per i candidati con diploma tecnico o professionale, Enel richiede:

Diploma quinquennale in ambito elettrico, meccanico, elettronico o meccatronico.

Competenze tecniche in uno o più settori affini.

Disponibilità alla reperibilità e alla gestione delle emergenze.

Sensibilità verso i temi della sicurezza sul lavoro e competenze digitali.

Attitudine al problem solving, capacità organizzative e di lavoro in team.

Iter di selezione

Il processo di selezione varia a seconda del profilo del candidato. Per i giovani diplomati e neolaureati, Enel prevede una prima fase di valutazione del curriculum, seguita da un Assessment Center per testare le competenze tecniche e attitudinali. Per i profili più esperti, invece, l’iter include colloqui individuali e un approfondimento tecnico sulle competenze professionali. Tutti i candidati devono superare un test online preliminare.

Contratti e condizioni di lavoro in Enel

Contratto di apprendistato per i diplomati

Una delle modalità contrattuali più utilizzate da Enel per i giovani diplomati è il contratto di apprendistato. Questo tipo di contratto ha una durata di 36 mesi e prevede un programma di formazione teorico-pratica in azienda, accompagnato dal supporto di tutor specializzati. Gli apprendisti avranno l’opportunità di affiancare personale esperto e acquisire le competenze tecniche necessarie per svolgere le proprie mansioni.

Contratti a tempo indeterminato

Per i profili più esperti, Enel offre anche contratti a tempo indeterminato, con un pacchetto retributivo competitivo e la possibilità di carriera all’interno del gruppo. Inoltre, l’azienda promuove la formazione continua, con l’obiettivo di aggiornare le competenze dei dipendenti e prepararli alle sfide future della transizione energetica.

Come candidarsi

Candidarsi per lavorare in Enel è semplice: basta visitare il portale Enel Lavora con Noi sul sito ufficiale dell’azienda, dove è possibile consultare tutte le posizioni aperte e inviare il proprio curriculum. Il sito permette anche di salvare le offerte di lavoro di interesse e candidarsi spontaneamente per posizioni future. È importante personalizzare il proprio CV mettendo in evidenza le esperienze più rilevanti per la posizione desiderata.

Inoltre, Enel partecipa a job meeting e collabora con scuole e università per reclutare giovani talenti, offrendo un canale diretto per le candidature attraverso eventi di recruiting.

