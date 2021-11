Esonero dei contributi per agricoltura e pesca: chiarimenti dell’Inps

Un messaggio dell’Inps chiarisce le istruzioni per la misura

Il modulo telematico è disponibile

La domanda va presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio

L’Inps, con il messaggio 4 novembre 2021, n. 3774, fornisce ulteriori istruzioni sull’esonero contributivo per il settore agricolo e della pesca e dell’acquacoltura.

La circolare dell’8 settembre

La circolare INPS 8 settembre 2021, n. 131 ha già illustrato le indicazioni relative alla disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato temporanei a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19, (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e all’ambito di applicazione delle disposizioni che riguardano l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021.

Disponibile il modulo telematico

Il messaggio ora informa che il modulo telematico “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021” è disponibile per i datori di lavoro nel Portale delle Agevolazioni (ex “DiResCo”) e per i lavoratori autonomi nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura, alla sezione “Comunicazione bidirezionale”, selezionando la voce “Invio comunicazione”.

Scadenza

La domanda di esonero deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio.