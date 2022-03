Fondazione con il Sud, bando volontariato: 3 milioni di euro per le organizzazioni

Tre milioni di euro per le associazioni di volontariato al Sud. La Fondazione CON IL SUD promuove la settima edizione del Bando Volontariato, nella consapevolezza del ruolo centrale che le organizzazioni ricopriranno nella ricostruzione di un senso di collettività e dei legami sociali. In particolare, le organizzazioni di volontariato presenti nelle province meridionali che hanno ricevuto meno risorse dalla Fondazione nel periodo 2007-2021 (Avellino in Campania, Brindisi e Taranto in Puglia, Nuoro in Sardegna, Caltanissetta in Sicilia), potranno essere sostenute per lo svolgimento delle loro attività ordinarie. Per affrontare le nuove sfide e per garantire la ripresa delle importanti attività svolte dal volontariato del Mezzogiorno, la Fondazione mette a disposizione complessivamente 3 milioni di euro.

Riconoscimento dell’esperienza

Rispetto al bando, il sostegno alle organizzazioni di volontariato non è legato alla presentazione di un progetto o di un programma di lavoro, ma si basa sul riconoscimento della loro esperienza, capacità gestionale, radicamento e impatto territoriale, con l’obiettivo di rafforzarne l’impegno e l’attività rivolta alle comunità locali.

Il bando scade l’11 maggio 2022 e le richieste di sostegno dovranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Chàiros accessibile dal sito www.fondazioneconilsud.it.

Bando volontariato: il sostegno di Fondazione Con il Sud

“Volontariato: non basta parlarne bene, bisogna concretamente sostenerlo. Abbiamo ribadito diverse volte la centralità del volontariato e la sua particolare efficacia nel rispondere ai bisogni delle comunità”, ha dichiarato Carlo Borgomeo, Presidente della Fondazione CON IL SUD. “Nel corso dell’emergenza sanitaria, l’impegno delle organizzazioni è stato veramente fondamentale. Nonostante le limitazioni, le difficoltà e, spesso, il rischio, il volontariato non ha mai fatto un passo indietro, dimostrando ancora una volta di mettere sempre al centro del proprio lavoro, in qualunque situazione, il benessere e i bisogni della collettività. Vogliamo continuare a sostenere questo straordinario mondo e la sua capacità di saper creare legami sociali, premiando il lavoro svolto per favorire e promuovere percorsi di infrastrutturazione sociale anche in un periodo in cui sembrava impossibile”.

Attraverso i precedenti bandi sul volontariato la Fondazione ha assegnato oltre 28 milioni di euro per sostenere 409 iniziative al Sud e 3,4 milioni per finanziare le attività ordinarie di 152 organizzazioni di volontariato meridionale.