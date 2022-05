Fondo assunzioni Pnrr, proroga per i piccoli comuni

Per agevolare i comuni fino a 5.000 abitanti nell’accesso alle risorse del Fondo di 30 milioni di euro previsto – per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 – per le assunzioni a tempo determinato di figure professionali necessarie per i progetti del PNRR, il termine per la presentazione delle richieste di contributo è prorogato a martedì 31 maggio.

Come presentare domanda

Le istanze devono essere formulate utilizzando l’applicativo raggiungibile all’indirizzo www.lavoropubblico.gov.it che contiene tutte le informazioni utili e formalizzate al Dipartimento, entro il suddetto termine, tramite PEC.

Per accedere all’applicativo è necessario registrarsi al Portale seguendo le istruzioni pubblicate nella sezione di Registrazione. Le amministrazioni già registrate potranno accedere utilizzando le credenziali già in loro possesso.

Supporto alla compilazione

A supporto dell’iter di compilazione ed invio delle istanze, sono disponibili delle Istruzioni Operative e delle FAQ, sempre aggiornate, oltre ad un servizio di help desk dedicato, raggiungibile al seguente indirizzo: hd_piccolicomuni@formez.it