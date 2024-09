Formez PA: opportunità di lavoro e bandi 2024 anche in Sicilia

Il Formez PA svolge un ruolo fondamentale nel supporto e nell’innovazione della Pubblica Amministrazione (PA) italiana, offrendo attraverso le sue selezioni pubbliche opportunità di lavoro per esperti in diversi settori. I bandi pubblicati per il 2024 sono rivolti a chi desidera intraprendere una carriera all’interno della PA, contribuendo alla gestione e alla rendicontazione dei fondi europei e ad altri progetti di rilievo nazionale.

In questo articolo, esploreremo i dettagli di queste selezioni, i profili ricercati, le modalità di candidatura e i requisiti necessari per partecipare.

Che cos’è il Formez PA

Il Formez PA è un ente pubblico non economico che opera sotto la vigilanza del Dipartimento della Funzione Pubblica. La sua missione è promuovere l’innovazione all’interno della PA attraverso la formazione dei dipendenti pubblici e l’organizzazione di concorsi pubblici per la selezione di nuovi professionisti. Grazie ai suoi bandi, Formez PA permette a esperti qualificati di entrare a far parte del sistema della PA, con opportunità che spaziano da incarichi a tempo determinato a ruoli più stabili.

Formez PA: bandi attivi per il 2024

Per il 2024, Formez PA ha pubblicato diversi bandi di concorso finalizzati alla selezione di esperti in progetti e bandi europei e in altre aree specifiche. Le candidature devono essere presentate entro il 16 settembre 2024. Questi bandi sono disponibili sulla piattaforma InPA, che è il punto di riferimento per i concorsi e le selezioni della PA italiana.

Opportunità per esperti in progetti e bandi europei

Uno dei bandi principali riguarda la ricerca di esperti in progetti e bandi europei. Il lavoro di questi professionisti sarà legato principalmente alla gestione, monitoraggio e rendicontazione dei fondi europei, con particolare attenzione ai finanziamenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Le competenze richieste includono la conoscenza delle normative europee e la capacità di gestire progetti complessi su larga scala.

Profili ricercati e requisiti

Tra le posizioni aperte nel 2024, le figure più ricercate sono:

Project Manager : responsabile della pianificazione e implementazione di progetti europei.

: responsabile della pianificazione e implementazione di progetti europei. Esperto in rendicontazione e monitoraggio : responsabile della gestione finanziaria e del monitoraggio dei progressi dei progetti.

: responsabile della gestione finanziaria e del monitoraggio dei progressi dei progetti. Specialista in comunicazione: figura incaricata di promuovere e diffondere i risultati dei progetti.

Oltre al titolo di laurea in discipline economiche, giuridiche o affini, i candidati devono avere una comprovata esperienza nella gestione di fondi europei e una conoscenza approfondita del project management.

Come presentare la domanda al Formez PA

Le domande di partecipazione alle selezioni indette da Formez PA per esperti in bandi e progetti europei devono essere presentate entro il 16 settembre 2024, esclusivamente in via telematica tramite il Portale inPA. La piattaforma richiede l’autenticazione mediante uno dei seguenti sistemi di accesso digitale:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica),

(Carta d’Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi),

(Carta Nazionale dei Servizi), eIDAS (Electronic Identification Authentication and Trust Services).

PEC obbligatoria

È importante sottolineare che i candidati devono essere in possesso di un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) per poter partecipare alle procedure selettive. Questo strumento è fondamentale per la comunicazione ufficiale tra i candidati e l’ente organizzatore.

Procedura di candidatura

La procedura di candidatura è interamente digitale e si articola in pochi passaggi chiari:

Registrazione su InPA: è necessario creare un profilo personale sulla piattaforma InPA, dove si potranno inserire i dati anagrafici e professionali. Autenticazione con SPID/CIE/CNS/eIDAS: una volta registrati, i candidati devono autenticarsi utilizzando uno dei sistemi di accesso digitale riconosciuti. Ricerca del bando: all’interno del portale, è possibile cercare il bando Formez PA di proprio interesse. Compilazione della candidatura: ogni bando prevede la compilazione di moduli specifici e l’inserimento di documenti quali curriculum vitae, certificati di laurea e altri attestati richiesti. Invio e monitoraggio della candidatura: una volta inviata la candidatura, è possibile monitorarne lo stato direttamente dal proprio account InPA.

Tabella riassuntiva delle selezioni Formez PA 2024

Ecco la tabella aggiornata con le informazioni dettagliate relative ai due bandi di selezione Formez PA per il 2024:

N. Risorse Sede di Lavoro Esperienza Titolo richiesto Stipendio Durata COD Bando 1 Palermo (Sicilia) Oltre 5 anni nella gestione amministrativa e finanziaria di fondi nazionali e comunitari, monitoraggio procedurale Laurea specialistica Compenso massimo di €28.800 9 mesi 0358/2024 2 Da remoto e/o Sede Formez Roma (Lazio) Oltre 5 anni in materia tributaria e fiscale Laurea specialistica Compenso massimo di €59.616 e un massimo di €1.000 per le spese di mobilità 20 mesi 0223/2024

La tabella riassume le informazioni chiave sui bandi attivi, tra cui il numero di risorse richieste, le sedi di lavoro, l’esperienza necessaria, il titolo di studio richiesto, la durata della collaborazione e il codice identificativo del bando.

Vantaggi di lavorare con Formez PA

Lavorare con Formez PA rappresenta un’ottima opportunità per chi desidera contribuire al miglioramento della Pubblica Amministrazione. I professionisti selezionati avranno l’occasione di gestire progetti strategici legati all’uso dei fondi europei e di partecipare all’implementazione di piani di sviluppo nazionali come il PNRR.

Formazione e crescita professionale

Un vantaggio significativo offerto da Formez PA è l’attenzione dedicata alla formazione continua. Gli esperti selezionati avranno la possibilità di partecipare a corsi di aggiornamento e di migliorare costantemente le proprie competenze, acquisendo nuove abilità legate al project management, alla rendicontazione dei fondi e alla gestione delle risorse pubbliche.

Contratti e possibilità di carriera

I contratti proposti da Formez PA variano in base ai profili e all’esperienza dei candidati, con contratti a tempo determinato o indeterminato. Le retribuzioni sono competitive rispetto ad altre posizioni nella PA e offrono anche la possibilità di avanzamenti di carriera. I bandi del 2024 rappresentano un’occasione unica per entrare a far parte della PA italiana e contribuire a progetti di alto valore strategico per il Paese.

Per chi è interessato, è importante non perdere l’opportunità di candidarsi entro il 16 settembre 2024, seguendo attentamente le istruzioni riportate sui portali ufficiali.