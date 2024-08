Gal Madonie seleziona agronomi e forestali per valorizzare il territorio

Il progetto del Gal Madonie per agronomi e forestali

Il Gal Madonie ha recentemente lanciato un’importante iniziativa che offre opportunità professionali per agronomi e forestali, finalizzata alla valorizzazione della biodiversità agricola nel territorio delle Madonie. Questa selezione si inserisce all’interno del progetto operativo “Servizi Ecosistemici – Valorizzazione Biodiversità Agricola”, un piano ambizioso che mira a migliorare e proteggere le risorse naturali e agricole della zona. Il progetto prevede la selezione di sette professionisti, di cui uno rivestirà il ruolo di consulente senior con funzione di coordinatore, mentre gli altri sei saranno consulenti junior e costituiranno il team operativo.

Obiettivi del progetto e ruolo del team

Il team selezionato avrà il compito di censire le produzioni agricole all’interno del territorio del Gal Madonie, concentrandosi su quelle che contribuiscono alla biodiversità colturale. Tra gli obiettivi principali del progetto vi è la classificazione e quantificazione dei servizi ecosistemici legati alla biodiversità agricola, con l’attribuzione di un valore economico a questi servizi. Questo approccio innovativo rappresenta un passo avanti nella gestione sostenibile delle aree ad alta biodiversità, promuovendo la coltivazione di specie e varietà a rischio di estinzione o erosione genetica.

Gal Madonie e la valorizzazione della biodiversità

Il progetto del Gal Madonie non si limita alla semplice tutela della biodiversità, ma punta anche a valorizzarla, attribuendo un valore economico ai servizi ecosistemici che ne derivano. Questo significa che, attraverso una gestione accurata e sostenibile delle risorse agricole, sarà possibile ottenere benefici economici per il territorio, stimolando l’economia locale e promuovendo al contempo la conservazione della biodiversità.

Dettagli sulla selezione e scadenze

Le domande di partecipazione al bando devono essere presentate entro il 2 settembre, e la selezione avverrà attraverso una valutazione comparativa dei curriculum vitae et studiorum, oltre che mediante un colloquio. Il bando fa parte della sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2022, relativa all’attuazione del Piano di Azione Locale del Gal Madonie. Le attività del gruppo di lavoro saranno coordinate dal Gal ISC Madonie, che collaborerà strettamente con le Amministrazioni comunali, l’Ente Parco delle Madonie, le aziende agricole e altri gestori del territorio coinvolti nel progetto. Il completamento delle attività è previsto entro il 30 aprile 2025, salvo eventuali proroghe concesse dall’Amministrazione regionale.

Un territorio ricco di storia e biodiversità: le Madonie

Il Parco delle Madonie, che si estende su una superficie di oltre 40.000 ettari, è uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di biodiversità della Sicilia. Il territorio del parco comprende alcune delle vette più alte dell’isola, con una straordinaria varietà di ecosistemi che vanno dalle foreste di querce e lecci alle praterie di alta quota. La biodiversità vegetale e animale delle Madonie è una delle più ricche del Mediterraneo, con numerose specie endemiche che rendono questo territorio un vero e proprio scrigno di biodiversità.

Gal Madonie: un pilastro dello sviluppo locale

Il Gruppo di Azione Locale (Gal) Madonie è un’organizzazione che da anni opera per lo sviluppo rurale sostenibile del territorio delle Madonie. Attraverso la promozione di progetti innovativi, il Gal Madonie ha contribuito in maniera significativa alla crescita economica e sociale della zona, ponendo particolare attenzione alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali. Con il bando attuale, il Gal Madonie conferma il suo impegno nel sostenere le attività agricole e forestali, fondamentali per la preservazione della biodiversità e per lo sviluppo di un’economia locale sostenibile.

Come partecipare al bando

Per partecipare al bando è necessario consultare il sito ufficiale del Gal Madonie (www.madoniegal.it), dove è possibile reperire tutte le informazioni utili, inclusi i moduli per la presentazione delle domande. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni riportate nel bando, in quanto la procedura di selezione richiede la presentazione di documentazione specifica e il rispetto delle scadenze previste. L’opportunità di partecipare a questo progetto rappresenta un’occasione unica per agronomi e forestali di contribuire attivamente alla salvaguardia e valorizzazione di uno dei territori più affascinanti e ricchi di biodiversità della Sicilia.

L’importanza della partecipazione

Partecipare a questo progetto significa non solo ottenere un incarico professionale di grande prestigio, ma anche contribuire in modo concreto alla tutela dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile nel territorio delle Madonie. Gli agronomi e forestali selezionati avranno l’opportunità di lavorare in un contesto stimolante, a stretto contatto con esperti del settore e con le comunità locali, mettendo in pratica le proprie competenze in un progetto di rilevanza regionale e nazionale.

Il bando del Gal Madonie rappresenta un’importante occasione per i professionisti del settore agronomico e forestale di fare la differenza in un territorio ricco di storia e biodiversità come quello delle Madonie. Con l’obiettivo di valorizzare e tutelare le risorse naturali, il progetto offre un’opportunità unica per contribuire attivamente allo sviluppo sostenibile e alla conservazione della biodiversità in Sicilia. Non perdete l’occasione di partecipare a questa iniziativa, che unisce competenza, passione e impegno per il futuro del nostro territorio.