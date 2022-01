Illuminazione artistica dei castelli, bando della Regione Siciliana

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana il bando per finanziare, agli enti locali, progetti di illuminazione artistica esterna di castelli, manieri, fortezze e torri. Il governo Musumeci ha messo a disposizione un fondo di cinque milioni di euro. Le domande ritenute ammissibili saranno valutate positivamente sulla base dell’ordine cronologico di presentazione, secondo una procedura a sportello.

Importo massimo di 90 mila euro

Gli enti potranno presentare la domanda di finanziamento per un singolo intervento. Le agevolazioni saranno concesse, come contributo a fondo perduto, fino a un limite del 90% del costo ammissibile e per un importo massimo di 90 mila euro.

Presentazione delle domande

La procedura per la presentazione delle domande sarà aperta dalle ore 9 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso sulla Gurs, fino alle ore 23.59 del trentesimo giorno.

Le domande dovranno essere inviata, esclusivamente, via Pec all’indirizzo: sopripa@certmail.regione.sicilia.it. La documentazione da allegare, invece, dovrà essere spedita (nei 15 giorni di apertura del bando) con raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo della Soprintendenza di Palermo, via Garibaldi 41.

Il bando è scaricabile dal sito della Regione (dipartimento Beni culturali).