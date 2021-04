Innovazione digitale, la Sicilia punta alla costituzione di un polo regionale

Obiettivo è creare un polo dell’innovazione digitale

Il progetto nato dall’impulso degli assessorati Attività produttive e Istrizione

Scadenza il 12 aprile

C’è tempo fino al 12 aprile per partecipare al bando disponibile sul sito del dipartimento Attività produttive per dichiarare la manifestazione d’interesse per la costituzione del polo per l’innovazione digitale regionale denominato “Sikelia”.

Il progetto Sikelia

Il progetto “Sikelia”, nato dall’impulso degli assessorati regionali alle Attività produttive, e all’Istruzione e formazione professionale, è già stato selezionato dal Ministero per lo Sviluppo economico per partecipare alla call ristretta europea che porterà alla definizione della rete europea degli hub dell’innovazione digitale.

Contratto di rete

Con l’avviso pubblicato dalla Regione Siciliana, d’intesa con il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia, che è ente coordinatore del progetto, si intende avviare il processo di costituzione formale del Polo “Sikelia” attraverso un contratto di rete aperto a organismi di ricerca pubblici e privati, università, aziende, competence center, distretti tecnologici, parchi scientifici e tecnologici, incubatori di start-up, Fab-lab, Community lab, Living lab, Digital innovation hub, ecosistemi digitali per l’innovazione e in generale a tutti gli attori territoriali dell’innovazione.



Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 12 aprile 2021 a mezzo posta elettronica al Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia.



Qui il link per info e dettagli Avviso a manifestazione d’interesse per la realizzazione in Sicilia di un polo per l’innovazione digitale (Europea Digital Innovation Hubs-EDHI)