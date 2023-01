La Città Metropolitana di Catania assume 59 profili a tempo indeterminato

Assunzioni al Comune di Catania. La Città Metropolitana di Catania ha pubblicato un nuovo concorso a tempo indeterminato per 59 profili professionali (istruttori e istruttori direttivi), con l’obiettivo di rafforzare e potenziare l’organico dei suoi uffici pubblici.

Ecco i profili ricercati

n. 4 posti istruttore direttivo amministrativo (cat. D);

n. 4 posti istruttore direttivo contabile (cat. D);

n. 10 posti istruttore direttivo tecnico (cat. D);

n. 1 posto istruttore direttivo tecnico ambientale (cat. D);

n. 1 posto istruttore direttivo informatico (cat. D);

n. 1 posto istruttore direttivo avvocato (cat. D);

n. 6 posti istruttore contabile (cat. C);

n. 13 posti istruttore amministrativo (cat. C);

n. 14 posti istruttore tecnico (cat. C);

n. 2 posti istruttore informatico (cat. C);

n. 3 posti operatore amministrativo (cat. B).

I requisiti richiesti (generali)

I candidati interessati a partecipare alle selezioni dovranno possedere cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE; età non inferiore ai 18 anni; idoneità psico-fisica all’impiego; non avere riportato condanne penali o essere stati interdetti dai pubblici uffici; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; avere una posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; conoscenza di una lingua straniera comunitaria e delle più comuni applicazioni informatiche.

I requisiti richiesti (specifici)

Oltre al possesso dei requisiti generici per i profili categoria B il candidato dovrà possedere almeno la licenza media, per i profili categoria C il diploma di scuola secondaria di secondo grado (per le figure di istruttore informatico, tecnico e contabile bisognerà possedere una specifica tipologia di diploma)e per i profili categoria D una laurea specifica per ogni profilo messo a concorso.

Ecco come si svolgerà la selezione

L’iter selettivo consisterà in una prova scritta teorico-pratica; una prova orale e la valutazione dei titoli. Gli argomenti delle prove saranno differenziati per profilo professionale.

La procedura per candidarsi

L’istanza di partecipazione dovrà essere trasmessa entro il 28 febbraio 2023 scegliendo uno dei seguenti modi:

via PEC all’indirizzo protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it;

a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Città metropolitana di Catania, Centro Direzionale Nuovaluce, Via Nuovaluce 67/a 95030 Tremestieri Etneo (CT);

direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente in Via Nuovaluce 67/a 95030 Tremestieri Etneo (CT).

Per partecipare al concorso è previsto il versamento di una quota di partecipazione di 10 euro. Per maggiori dettagli sulle varie selezioni visita il sito della Città Metropolitana di Catania.