Il lavoro in agricoltura sta al sud, in vendita terreni della Banca nazionale

Il quarto lotto di terreni della Banca nazionale delle Terre Agricole è da oggi in vendita

Il 74% delle proprietà si trova al Sud, e l’obiettivo è quello di sviluppare un’agricoltura 5.0

I giovani sotto i 41 anni potranno pagare il prezzo a rate

Sedicimila ettari in vendita con un obiettivo: puntare sull’agricoltura 5.0. È questa la proposta della Banca nazionale delle Terre Agricole, descritta oggi 9 giugno 2021 da Ismea e il Ministero delle Politiche agricole. Si tratta del quarto lotto di terreni in vendita all’interno del progetto, e il 74% dei terreni si trova in Sud Italia.

A chi è dedicata la Banca nazionale delle Terre Agricole

Terra dedicata a chiunque abbia il desiderio di coltivare. Sono 624 le aziende che potrebbero nascere da questa vendita, per almeno 255 milioni di euro di ricavo. E tanta attenzione al futuro: “Abbiamo bisogno delle nuove generazioni per continuare su paradigmi diversi”, ha dichiarato il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli. I giovani sotto i 41 anni potranno inoltre pagare il prezzo del terreno ratealmente, con un piano di ammortamento fino a 30 anni.

Persone fisiche

I soggetti interessati all’acquisto dei lotti devono assolutamente non:

avere riportato condanne per delitti che comportino la pena di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

essere sottoposti a misure di prevenzione;

trovarsi in condizioni di esclusione dalla partecipazione per negligenza o malafede in precedenti procedure di aggiudicazione o rapporti contrattuali;

trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

essere condannati, né aver ricevuto decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, né di applicazione della pena su richiesta per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla propria moralità professionale;

essere condannati per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio.

Persone giuridiche

Nel caso di persone giuridiche, invece, a possedere questi requisiti devono essere:

in caso di impresa individuale : titolare e direttore tecnico;

: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo : soci e direttore tecnico;

: soci e direttore tecnico; nelle società in accomandita semplice : soci accomandatari e direttore tecnico;

: soci accomandatari e direttore tecnico; altri tipi di società o consorzio : membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (es. Collegio sindacale, Organismo di vigilanza) o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio di maggioranzai;

: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (es. Collegio sindacale, Organismo di vigilanza) o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio di maggioranzai; procuratori generali e institori delle società muniti di poteri decisionali.

Agricoltura 5.0: obiettivo sviluppo sostenibile

Nei nuovi terreni sarà necessario sviluppare un’agricoltura innovativa che possa rispondere alle necessità contemporanee. In un mondo in cui la popolazione mondiale è in continua crescita, “le abitudini alimentari nei Paesi in via di sviluppo si stanno spostando con sempre maggior decisione da una dieta a base di carboidrati (pasta, pane e riso) a un’alimentazione proteica, più complessa e dispendiosa dal punto di vista della combinazione dei fattori produttivi – ha spiegato il Presidente di ISMEA Enrico Corali – Per tutto questo, il settore agricolo e, in primis, la disponibilità di superfici coltivabili, è destinato a diventare sempre più centrale nell’economia mondiale”.

La Banca comprende terreni agricoli già coltivati e in grado di produrre reddito fin da subito, e che perciò possono essere trasformati mediante l’utilizzo di nuove tecnologie già dopo l’acquisto.

Come partecipare al bando

Le manifestazioni di interesse per l’acquisto dei terreni possono essere mandate fino al 7 settembre. I lotti sono venduti a corpo e non a misura, mantenendo lo stato di fatto e diritto in cui si trovano, dunque con accessioni e pertinenze, diritti e servitù attive e passive, oneri, canoni e vincoli anche non noti. Sarà l’aggiudicatario a doversi occupare di procedere con le regolarizzazioni necessarie prima di sottoscrivere l’atto di vendita.

I terreni si trovano principalmente al Sud (74% – in particolare in Sicilia, Basilicata e Puglia), nel Centro Italia (17%) e nel Nord (9%). Le richieste vanno trasmesse attraverso il sito ufficiale dell’iniziativa: http://www.ismea.it/banca-delle-terre.