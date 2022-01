Lavoro, il Comune di Cefalù assume: ecco i bandi di concorso

Tre bandi di concorso al Comune di Cefalù per nuove posizioni lavorative a tempo indeterminato. L’amministrazione del centro turistico in provincia di Palermo ha infatti pubblicato tre bandi per complessivi quattro posti di lavoro.

Tre bandi di concorso a Cefalù per 4 posti

Si tratta nello specifico di un posto di istruttore amministrativo dedicato esclusivamente alle categorie protette, due posti di agente di polizia municipale e un posto di istruttore direttivo tecnico.

Ciascun bando ha differenti scadenze e modalità d’accesso: ecco le informazioni in dettaglio.

Istruttore amministrativo (categorie protette)

La posizione, a tempo pieno e indeterminato di categoria C è destinato ai soggetti con disabilità secondo l’elenco della legge 68/99. Per partecipare occorre essere in possesso del diploma di scuola superiore. Il bando scade il 31 gennaio 2022.

Agente di polizia locale

Sono due i posti, a tempo pieno e indeterminato, per agente di polizia locale di categoria C, di cui uno riservato ai volontari delle forze armate. Per partecipare a questo bando, oltre alla cittadinanza italiana, al godimento dei diritti civili e politici, al diploma di istruzione secondaria superiore e alla patente di guida, si aggiungono specifiche psico-fisico-attitudinali richieste per i corpi d’arma e disponibili nel bando pubblicato sul sito istituzionale. Il bando scade il 12 febbraio 2022.

Istruttore direttivo tecnico

Il posto per istruttore direttivo tecnico è a tempo indeterminato di categoria D. Per partecipare è necessario essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura e dell’abilitazione all’esercizio della professione. Il bando scade il 31 gennaio 2022.

Bandi di concorso a Cefalù: domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione ai bandi di concorso a Cefalù possono essere consegnate a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Cefalù, compilando l’apposito modulo disponibile sui bandi pubblicati on line o inviando la domanda attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it.

Le informazioni, i bandi completi con le prove d’esame e i dettagli richiesti sono disponibili sul sito www.comune.cefalu.pa.it alla sezione “concorsi e selezioni”.