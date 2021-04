Migranti sfruttati, in Puglia bando di co-progettazione per l’integrazione

Si tenta di prevenire e contrastare situazioni di grave sfruttamento lavorativo

Possono partecipare soggetti del terzo settore singolarmente, in ATS o in forma consorziata

A disposizione 290mila euro a valere sul Progetto P.I.U.SU.Pr.Eme

È stato pubblicato sul sito della Regione Puglia un avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla selezione di un partner del terzo settore per la co-progettazione e gestione di interventi d’innovazione sociale per l’integrazione culturale, sociale, occupazionale e abitativa di migranti, vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo nella provincia di Foggia, area dove si registra una importante presenza di stranieri lavoratori stagionali occupati principalmente nel settore agricolo.

Possono partecipare al bando tutti i soggetti del terzo settore, in forma singola, costituiti o che si impegnano a costituirsi in ATS (associazione temporanea di scopo) o in forma consorziata.

Il bando è finanziato con un contributo di 290mila euro a valere sul Progetto P.I.U.SU.Pr.Eme (Percorsi Individualizzati di Uscita dallo Sfruttamento), co-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione e dall’Unione Europea, PON Inclusione Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

Gli obiettivi del bando

La manifestazione di interesse ha tra i suoi obiettivi quello di

promuovere la prevenzione, il contrasto e l’emersione delle situazioni di grave sfruttamento lavorativo sui migranti

sostenere la realizzazione di interventi e la gestione di percorsi individualizzati di emersione ed integrazione culturale, sociale, abitativa ed occupazionale dei migranti,

mettere a disposizioni soluzioni di accoglienza dignitosa per cittadini stranieri vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo.

Quali interventi possono essere finanziati

In particolare il bando della Regione Puglia intende finanziare:

la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a sostegno di soluzioni abitative autonome,

la sperimentazione di soluzioni abitative autonome o condivise per il raggiungimento di un’indipendenza sociale ed economica dei destinatari inseriti in specifici percorsi di accompagnamento all’autonomia,

l’allestimento di spazi adeguati alla gestione della quarantena, per il contenimento dell’atturale pandemia SARS-CoV-2, o di servizi di accoglienza di natura transitoria per le altre situazioni emergenziali,

la gestione di percorsi individualizzati e di gruppo finalizzati a promuovere l’emersione dalle situazioni di sfruttamento e l’inserimento sociale e occupazionale dei destinatari in una prospettiva d’inclusione attiva.

Come presentare la domanda

Le proposte di co-progettazione, complete della relativa documentazione, potranno essere inviate via pec a sic.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it entro le ore 12.30 del 7 maggio 2021.

Modalità di erogazione del finanziamento

Il finanziamento verrà erogato in diverse soluzioni con un anticipo parti al 40% della cifra assegnata al proggetto, successivi acconti con cadenza trimestrale previa presentazione di report sull’attività svolta, fino ad un massimo del 50% del contributo assegnato, e un saldo finale corrisposto a conclusione delle attività dopo aver presentato domanda di rimborso finale completadi rendicontazionee relazione finale sulle attività realizzate.