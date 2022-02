Partecipazione alle fiere, contributo del 40% alle imprese di Catanzaro

La Camera di Commercio di Catanzaro offre alle imprese della provincia la possibilità di accedere al bando Simest – Cdp per ottenere un finanziamento a tasso agevolato finalizzato alla partecipazione a fiere internazionali, in Italia o all’estero.

Il bando per le fiere internazionali

Il bando ha l’obiettivo di sostenere la partecipazione a un singolo evento di carattere internazionale, anche virtuale, tra fiere, mostre, missioni imprenditoriali e missioni di sistema per promuovere l’attività d’impresa sui mercati esteri o in Italia grazie all’erogazione di un finanziamento destinato per almeno il 30% a spese digitali connesse al progetto. Tale vincolo non si applica nel caso in cui l’evento internazionale riguardi tematiche ecologiche o digitali.

Per le imprese aventi una sede operativa al Sud Italia, il bando prevede un’erogazione a fondo perduto del 40% del totale della somma finanziata. Il contributo erogabile massimo è di 150mila euro e la durata del finanziamento è di 4 anni, di cui 1 di preammortamento. È possibile presentare domanda, attraverso Simest, fino al 31 maggio 2022.

Stimolo al settore

«Il settore fieristico ed espositivo in Italia è stato particolarmente colpito dalla pandemia. Questa opportunità che Simest offre, e che la Camera di Commercio di Catanzaro sposa in pieno, ha una duplice ricaduta: stimolando la partecipazione agli eventi espositivi, infatti, a beneficiarne sono sia gli organizzatori, che vedono finalmente ripartire il settore, sia le imprese espositrici che possono tornare a investire sulla promozione one-to-one senza dover necessariamente prevedere un investimento che in questo periodo sarebbe impossibile a causa della crisi di liquidità e delle prospettive ancora incerte sul futuro», ha spiegato il Commissario straordinario dell’Ente camerale catanzarese, Daniele Rossi.

Come presentare domanda

Tutti i materiali e le informazioni necessarie alla presentazione delle istanze di finanziamento sono disponibili sul sito della Camera di Commercio di Catanzaro (al link: https://bit.ly/3okBFa8) o su quello di Simest (al link: https://bit.ly/3oqHEu5).

I finanziamenti prevedono il 40% a fondo perduto per le PMI con una sede operativa al Sud da almeno 6 mesi.

Requisiti : essere una PMI, aver depositato almeno 1 bilancio relativo a 1 esercizio completo

: essere una PMI, aver depositato almeno 1 bilancio relativo a 1 esercizio completo Spese ammissibili : partecipazione alla fiera , progetti di consulenza per la preparazione di demo/progetti da presentare in fiera, spese promozionali, spese di web design, digital marketing…

: partecipazione alla , progetti di per la preparazione di demo/progetti da presentare in fiera, spese promozionali, spese di web design, digital marketing… Importo finanziamento : 15% dei ricavi medi dell’ultimo anno, per un importo massimo di €150.000

: 15% dei ricavi medi dell’ultimo anno, per un importo massimo di €150.000 Settori esclusi: Agricoltura, Silvicoltura, Pesca, Produzione di carne, settore bancario e finanziario, attività connesse ai combustibili fossili/ a discariche di rifiuti e inceneritori/ a impianti di trattamento meccanico biologico

Le domande possono essere presentate entro le 18:00 del 31 maggio 2022 sul portale SIMEST.

Per maggiori informazioni si rimanda ai materiali messi a disposizione sul sito web di SIMEST.Le aziende interessate a richiedere servizi di supporto per la preparazione della candidatura possono scrivere a promozione@cz.camcom.it