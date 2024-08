Premio Barcellona 2024: borse di studio per per Designer italiani

Il Premio Barcellona rappresenta un’opportunità straordinaria per giovani designer italiani che desiderano ampliare i loro orizzonti e arricchire il proprio percorso professionale con un’esperienza formativa all’estero. Questo concorso, che si tiene annualmente, è organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona. La finalità principale del premio è di promuovere la creatività italiana, offrendo ai vincitori l’opportunità di vivere e lavorare nella vibrante città catalana.

Cos’è il Premio Barcellona?

Il Premio Barcellona è un’iniziativa che rientra tra le attività del MAECI per la promozione della cultura italiana nel mondo. Questo premio è destinato a giovani designer italiani, offrendo loro una borsa di studio per trascorrere un periodo di sei mesi a Barcellona. Durante il soggiorno, i vincitori hanno l’opportunità di lavorare su un progetto specifico legato al design, con il supporto di istituzioni culturali e professionisti del settore presenti in città.

Il premio si distingue per l’alto valore formativo e professionale, poiché consente ai designer di confrontarsi con un contesto internazionale e di crescere sia a livello personale che professionale. Inoltre, il soggiorno a Barcellona permette ai partecipanti di entrare in contatto con una rete di contatti e opportunità che possono rivelarsi fondamentali per il loro futuro lavorativo.

Chi può partecipare?

Come partecipare al Premio Barcellona?

Per partecipare al Premio Barcellona 2024, è necessario seguire una procedura specifica:

Presentazione della domanda: I candidati devono inviare la loro candidatura entro il 30 agosto 2024. La domanda deve essere accompagnata da un curriculum vitae aggiornato, un portfolio dei lavori più rappresentativi e una lettera motivazionale in cui si descrive il progetto che si intende sviluppare durante il soggiorno a Barcellona. Invio della documentazione: Tutta la documentazione deve essere inviata in formato digitale all’indirizzo email iicbarcellona@esteri.it. È importante che i file siano chiaramente etichettati e che il candidato segua attentamente le indicazioni riportate nel bando per evitare che la domanda venga scartata. Selezione dei candidati: Una commissione di esperti valuterà le candidature sulla base della qualità del portfolio, della rilevanza del progetto proposto e delle motivazioni espresse nella lettera. I candidati selezionati saranno contattati via email e saranno invitati a partecipare a un colloquio di approfondimento. Annuncio dei vincitori: I vincitori del Premio Barcellona 2024 saranno annunciati entro la fine di ottobre 2024 sul sito ufficiale del MAECI (www.esteri.it) e sul sito dell’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona (https://iicbarcellona.esteri.it/it/).

Cosa offre il Premio Barcellona?

Perché partecipare al Premio Barcellona?

Partecipare al Premio Barcellona rappresenta un’occasione unica per crescere professionalmente e personalmente. L’opportunità di vivere in una città come Barcellona, nota per la sua vibrante scena creativa e culturale, consente ai designer italiani di immergersi in un ambiente stimolante e di confrontarsi con nuove tendenze e idee.

Inoltre, il Premio Barcellona permette di lavorare su un progetto specifico in un contesto internazionale, offrendo ai vincitori non solo la possibilità di sviluppare nuove competenze, ma anche di arricchire il proprio portfolio con un’esperienza di grande valore.

Come ottenere maggiori informazioni

Per ulteriori dettagli sul Premio Barcellona 2024, è possibile consultare il bando ufficiale disponibile sul sito del MAECI (www.esteri.it) o sul sito dell’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona (https://iicbarcellona.esteri.it/it/). Per domande specifiche o chiarimenti, è possibile contattare direttamente l’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona all’indirizzo email iicbarcellona@esteri.it.

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il 30 agosto 2024. Non perdere questa straordinaria opportunità per dare una svolta alla tua carriera nel mondo del design!

Sono disponibili contributi economici per i laureati in Architettura o Design, con un assegno mensile di 2.312,50 Euro. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 30 agosto 2024.

Destinatari e requisiti

Le borse di studio del Premio Barcellona sono rivolte ai candidati che soddisfano i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana : i candidati devono essere cittadini italiani.

: i candidati devono essere cittadini italiani. Data di nascita : possono partecipare solo coloro che sono nati dopo il 31 dicembre 1989.

: possono partecipare solo coloro che sono nati dopo il 31 dicembre 1989. Titolo di studio : è necessario possedere una Laurea triennale, magistrale, a ciclo unico, o un titolo equipollente riconosciuto, in Design o Architettura. In alternativa, è accettato un Diploma Accademico di primo o di secondo livello o a ciclo unico, o un titolo equipollente riconosciuto in Design. Sono ammessi anche titoli post-laurea, come un Master di Secondo Livello, un Dottorato o titoli equipollenti attinenti al Design.

: è necessario possedere una Laurea triennale, magistrale, a ciclo unico, o un titolo equipollente riconosciuto, in Design o Architettura. In alternativa, è accettato un Diploma Accademico di primo o di secondo livello o a ciclo unico, o un titolo equipollente riconosciuto in Design. Sono ammessi anche titoli post-laurea, come un Master di Secondo Livello, un Dottorato o titoli equipollenti attinenti al Design. Attività professionale o di ricerca : il candidato deve svolgere attività di progettazione e/o di ricerca nel campo del design sostenibile, con esperienza comprovata.

: il candidato deve svolgere attività di progettazione e/o di ricerca nel campo del design sostenibile, con esperienza comprovata. Conoscenza delle lingue: è richiesta una buona conoscenza dell’inglese e/o dello spagnolo.

Sono esclusi dalla selezione i dipendenti, e i loro parenti fino al secondo grado, degli enti organizzatori, incluso l’IED Barcellona.

Durata della borsa di studio

Le borse di studio per Designer hanno una durata di sei mesi, dal gennaio al giugno 2025.

Importo delle borse di studio

Ogni borsa di studio offre un assegno mensile di 2.312,50 Euro, destinato a coprire le spese di soggiorno e di viaggio da e per Barcellona. Inoltre, è inclusa una copertura assicurativa che comprende spese sanitarie, infortuni e incidenti.