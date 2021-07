Premio “Fedeltà al lavoro e Progresso Economico” a Catanzaro, riaperti i termini

C’è tempo fino al 30 luglio per partecipare alla selezione

Si tratta della diciannovesima edizione dell’iniziativa

Sono previste varie sezioni e premi speciali

Sono stati riaperti fino al prossimo 30 luglio i termini presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione per l’assegnazione del premio “Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico” che la Camera di Commercio di Catanzaro consegnerà nelle prossime settimane.

È la diciannovesima edizione

Quella del 2021 è la diciannovesima edizione del premio nato nel 1952 e dedicato a chi si è distinto nel mondo del lavoro e a chi ha contribuito e tuttora contribuisce al progresso civile ed economico della provincia di Catanzaro.

Le sezioni

Nove le sezioni per il settore “Fedeltà al Lavoro”, quattro quelle per il settore “Progresso Economico”. Il bando, pubblicato sul sito internet dell’Ente camerale (www.cz.camcom.it), prevede anche quattro premi speciali dedicati a “Esportatori benemeriti”, “L’Impresa più Longeva e di Successo”, “La Giovane Impresa Innovativa” e il premio alla memoria “Franco Scavo” (ex dipendente camerale scomparso prematuramente in corso di servizio), destinato a personalità illustri della Provincia di Catanzaro – decedute – che hanno contribuito allo sviluppo economico-culturale del territorio.

Come presentare domanda

Gli aspiranti ai premi, o chi per essi, devono presentare domanda (il modello è disponibile sul sito internet) entro le ore 12:00 del 30 luglio 2021, mediante PEC all’indirizzo ufficiopromozione@cz.legalmail.camcom.it o consegna a mano presso il medesimo ufficio.