Progetti socio-educativi al Sud, pubblicato il bando da 30 milioni di euro

E’ online l’avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la selezione di progetti socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) a sostegno del Terzo Settore da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5 – Componente 3 – Investimento 3 Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore – finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.

Gli interventi

L’avviso è finalizzato all’avvio di una procedura selettiva per la concessione di contributi destinati alla realizzazione di progetti per interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nelle Regioni del Mezzogiorno, attraverso il potenziamento dei servizi socioeducativi a favore dei minori, finanziano iniziative del Terzo Settore, con specifico riferimento ai servizi assistenziali, nella fascia 0-6 anni, e a quelli di contrasto alla dispersione scolastica e di miglioramento dell’offerta educativa, nella fascia 5-10 e 11-17 anni. I destinatari delle iniziative ammissibili dovranno essere i minori che versano in situazione di disagio o a rischio di devianza individuati anche dai servizi territoriali.

Come partecipare

Le risorse sono 30 milioni di euro a valere sulla Missione 5 – Componente 3 – Investimento 3 del PNRR.

I Soggetti Proponenti, pena l’inammissibilità, potranno presentare i progetti utilizzando esclusivamente il sito internet https://bandi.agenziacoesione.gov.it a partire dalle ore 12.00 del giorno 30 dicembre 2021 e fino alle ore 12.00 del giorno 1 marzo 2022.