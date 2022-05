Promozione territoriale, bando della Regione Puglia per il marketing

La Regione Puglia stanzia 200.000,00 euro annui per il triennio 2022/2024 per sostenere con un contributo le iniziative di marketing territoriale, attrazione degli investimenti, promozione delle produzioni e dei prodotti made in Puglia che si svolgano sul territorio regionale.

Avviso pubblicato

È stato pubblicato nella sezione “Fiere” della pagina “Fiere e mercati” di Sistema Puglia, al link “Contributo per manifestazioni di promozione territoriale e di prodotti Made in Puglia” l’avviso per sostenere le iniziative finalizzate alla valorizzazione del territorio pugliese e ad accrescere la competitività dell’economia regionale nei vari settori merceologici di rilevante interesse.

Opportunità per gli enti locali

“Si tratta di un’opportunità offerta sia agli enti locali sia ai soggetti organizzatori privati che intendano realizzare fiere, sagre locali, e più in generale iniziative che promuovono il territorio e i prodotti pugliesi – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico -. Un’occasione che, soprattutto negli ultimi due anni, ha rappresentato un supporto concreto ad un settore duramente colpito dall’emergenza sanitaria. Nel 2021, abbiamo finanziato oltre 60 iniziative, alcune delle quali si sono svolte in digitale, e siamo certi di poterne supportare molte altre nei prossimi tre anni”.

Anche nel prossimo triennio saranno ammessi eventi programmati in modalità “virtuale/digitale” (webinar, showcooking online, piattaforme di consultazione dei servizi e altro).