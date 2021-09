Rischio sismico, la Regione Basilicata cerca professionisti tecnici

Avviso per la realizzazione di una long list

Adesione entro il 30 settembre 2021

Si cercano ingegneri, architetti e geologi

Nella sezione “Avvisi e Bandi” del portale istituzionale della Regione Basilicata è stato pubblicato l’avviso “Elenco regionale di professionisti in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”, con il quale il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità-Ufficio Difesa del Suolo intende istituire una long list da cui attingere per l’affiancamento del personale interno nelle attività istruttorie di carattere tecnico e amministrativo sulle istanze di autorizzazione.

Scadenza e figure ricercate

Gli interessati – che hanno tempo per aderire fino al 30 settembre prossimo, secondo le modalità illustrate negli allegati pubblicati sul sito istituzionale della Regione Basilicata – sono stati identificati in due profili professionali: tecnico istruttore (ingegnere o architetto) e geologo.

“Un elenco di professionisti di qualificato profilo tecnico”

“L’idea è quella di creare un elenco professionisti dall’adeguato e qualificato profilo tecnico e con comprovata esperienza, che siano di supporto al personale regionale per l’istruttoria delle pratiche”, ha evidenziato l’assessore regionale ad Infrastrutture e Trasporti, Donatella Merra (nella foto), nel ricordare “l’evoluzione normativa in materia di autorizzazione, vigilanza e controllo degli interventi da realizzarsi nelle zone sottoposte a vincolo sismico apportata dai decreti Sblocca cantieri e Semplificazioni. La Regione Basilicata, in tal senso – ha proseguito la componente della giunta lucana – ha recepito tali evoluzioni, cercando di velocizzare il più possibile le istruttorie. Bisogna ricordare, inoltre – ha proseguito l’assessore Merra – che negli scorsi mesi si è provveduto al rinnovo della piattaforma Sis (Sistema informativo sismica), con il passaggio ad un nuovo portale informatico, sicuramente più snello ed evoluto”.