Servizio civile a Caltanissetta: come partecipare ai progetti della CRI

Il Servizio Civile Universale a Caltanissetta, promosso dalla Croce Rossa Italiana (CRI), rappresenta un’importante occasione per i giovani dai 18 ai 28 anni che desiderano vivere un’esperienza formativa e di crescita personale. Grazie ai finanziamenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il comitato CRI di Caltanissetta, guidato da Sonia Bognanni, ha ottenuto l’approvazione di quattro progetti dedicati a supportare persone fragili e promuovere la solidarietà sociale. Scopriamo i dettagli e le modalità per partecipare.

Cosa offre il servizio civile a Caltanissetta?

Il Servizio Civile Universale è un’opportunità per tutti i giovani che desiderano dedicare un anno della propria vita a iniziative di solidarietà, assistenza e protezione civile. A Caltanissetta, il comitato CRI offre 13 posti disponibili per i progetti approvati, con una durata di 12 mesi e un compenso mensile di 507,30 euro.

I volontari saranno impegnati in una media di 25 ore settimanali, comprese attività nei giorni festivi e turni notturni. L’esperienza rappresenta non solo un importante arricchimento personale, ma anche una tappa formativa che può aprire le porte al mondo del lavoro.

Dettagli sui progetti della Croce Rossa di Caltanissetta

Resilienza sociale – Sostegno alle persone fragili

Questo programma si articola in diverse iniziative volte a supportare le fasce più vulnerabili della popolazione. Le principali attività includono:

Trasporti sanitari : trasporto infermi, dializzati e interventi di emergenza.

: trasporto infermi, dializzati e interventi di emergenza. Attività sociali : supporto alla mensa sociale e alle unità mobili per persone fragili.

: supporto alla mensa sociale e alle unità mobili per persone fragili. Donazione del sangue : promozione e assistenza durante le campagne di donazione.

: promozione e assistenza durante le campagne di donazione. Protezione civile: interventi in caso di calamità naturali e assistenza alle comunità locali.

Tutte le attività si svolgeranno presso la sede della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, situata in via Xiboli 345.

Perché partecipare al servizio civile?

Il Servizio Civile Universale offre numerosi benefici, tra cui:

Compenso mensile : 507,30 euro per tutta la durata del progetto.

: 507,30 euro per tutta la durata del progetto. Formazione certificata : corsi e attestati di competenze utili per il mondo del lavoro.

: corsi e attestati di competenze utili per il mondo del lavoro. Riconoscimenti nei concorsi pubblici : l’esperienza è valida come punteggio aggiuntivo e prevede una riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici.

: l’esperienza è valida come punteggio aggiuntivo e prevede una riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici. Contributi previdenziali : il periodo di servizio è riconosciuto ai fini pensionistici, previa domanda.

: il periodo di servizio è riconosciuto ai fini pensionistici, previa domanda. Esperienza professionale e umana: un’occasione per sviluppare soft skills come lavoro di squadra, empatia e gestione delle emergenze.

Requisiti per candidarsi al servizio civile a Caltanissetta

Per partecipare ai progetti del Servizio Civile della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, è necessario soddisfare alcuni requisiti:

Età : avere tra i 18 e i 28 anni non compiuti.

: avere tra i 18 e i 28 anni non compiuti. Cittadinanza : italiana, di un Paese UE o di un Paese extra UE con regolare permesso di soggiorno.

: italiana, di un Paese UE o di un Paese extra UE con regolare permesso di soggiorno. SPID : obbligatorio per accedere alla piattaforma di candidatura.

: obbligatorio per accedere alla piattaforma di candidatura. Disponibilità: a partecipare attivamente alle attività previste, anche nei festivi e di notte.

Come presentare domanda?

La candidatura si effettua esclusivamente online tramite la piattaforma Domanda On Line (DOL), accessibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Ecco come procedere:

Accedere alla piattaforma utilizzando le credenziali SPID. Consultare i progetti disponibili e scegliere quello di interesse. Compilare la domanda online e caricare i documenti richiesti. Inviare la candidatura entro i termini indicati nel bando.

È possibile presentare una sola domanda per un solo progetto.

Tabella riepilogativa: informazioni principali sul servizio civile a Caltanissetta

Caratteristica Dettaglio Organizzazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta Progetti 4 Posti disponibili 13 Durata 12 mesi Compenso mensile 507,30 euro Impegno settimanale 25 ore (inclusi turni festivi e notturni) Sede principale Via Xiboli 345, Caltanissetta Requisiti di età 18-28 anni non compiuti Modalità di candidatura Tramite piattaforma Domanda On Line (DOL) con SPID Sito web ufficiale www.cri.caltanissetta.it

Ecco la tabella riscritta con una formattazione più chiara:

Nome Progetto Posti disponibili Accoglienza Solidale 2 Assistiamo 3 Azione Sociale 6 Inclusione Attiva 2



Dove trovare maggiori informazioni

Per ulteriori dettagli sui progetti del Servizio Civile a Caltanissetta, è possibile visitare il sito ufficiale della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta nella sezione dedicata al Servizio Civile Universale. Tutte le comunicazioni ufficiali verranno pubblicate online. Non perdere questa occasione per contribuire al tuo territorio e crescere professionalmente.