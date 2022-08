Accompagnare le cantine e i produttori vitivinicoli al green new deal attraverso la creazione di nuove strutture aziendali, l’ammodernamento di quelle esistenti. E’ questo il senso del bando OCM che la Regione sicilana ha appena emanato.

Sul portale istituzionale della Regione Siciliana è stato pubblicato il bando OCM Vino. Si tratta di misure destinate agli investimenti in cantina per la qualificazione della viticoltura e dell’enologia. I finanziamenti sono disponibili per quelle cantine sociali e aziende produttrici di vini di qualità che intendono realizzare nuove strutture aziendali o ammodernare quelle esistenti, e acquistare attrezzature per la produzione, la trasformazione, l’imbottigliamento, il confezionamento, la commercializzazione e la conservazione del vino. La copertura finanziaria ammonta complessivamente a circa 10 milioni di euro.

Che significa OCM e come funziona

OCM è l’acronimo di organizzazione comune di mercato. Attraverso questo sistema viene creato un dispositivo che permette all’Unione europea di gestire il mercato di un determinato prodotto agricolo, sia sotto il profilo della produzione, sia attraverso il settore degli scambi. In questo caso particolare, l’OCM vino è la misura che concede finanziamenti e contributi per i produttori Vitivinicoli. In Italia opera con bandi annuali emessi dal Ministero per le Politiche Agricole e da ogni Regione o Provincia Autonoma, con contributi a fondo perduto dal 40% all’80%.

Favoriti investimenti nelle isole minori

Dall’assessorato regionale all’Agricoltura della Sicilia fanno sapere che, “in linea con l’obiettivo della Regione di sostenere al massimo il tessuto produttivo vitivinicolo, particolare attenzione viene dedicata agli investimenti nelle Isole minori e ai progetti presentati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, in coerenza con le direttive comunitarie sul “genuine farmer”, e quelli che prevedono la trasformazione di uve biologiche. Previste inoltre premialità, in linea con il Green new deal, per i sistemi di certificazione con effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale.

Le domande da presentare entro ottobre

Le domande potranno essere presentate entro il 28 ottobre prossimo e dovranno fare riferimento a progetti biennali da completare entro il 15 luglio 2024. Il bando si può scaricare da questa pagina sul portale istituzionale della Regione Siciliana.