Siracusa casting per entrare nel mondo del cinema

Se sei un aspirante attore o attrice, Siracusa ti offre un’occasione imperdibile. La società Furore Films ha annunciato un casting per la ricerca di attori da inserire in cortometraggi, nell’ambito del progetto CineCampus Terre di Cinema. Le selezioni si terranno all’ex Convento di San Francesco d’Assisi, in via Gargallo 67, Ortigia, presso la sede dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico.

Selezioni per attori: dettagli del casting a Siracusa

Il casting avrà luogo oggi, 3 settembre 2024, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. L’iniziativa è aperta a uomini e donne con un’età scenica compresa tra i 20 e i 60 anni, indipendentemente dall’età anagrafica. Questo significa che l’aspetto e la capacità di adattarsi a diversi ruoli sono fondamentali. I candidati saranno valutati sulla base delle loro abilità recitative e della loro presenza scenica, elementi chiave per essere scelti nel mondo del cinema.

Ortigia: il cuore storico di Siracusa

Ortigia è la parte più antica e affascinante di Siracusa, nonché uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia. Questa piccola isola, che costituisce il centro storico della città, è famosa per le sue stradine medievali, i resti archeologici greci e romani, e gli splendidi palazzi barocchi. Passeggiare per Ortigia è come fare un viaggio nel tempo, dove ogni angolo racconta una storia diversa.

L’ex Convento di San Francesco d’Assisi, situato in via Gargallo 67, è una delle gemme di Ortigia. Oggi sede dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico, il convento è un luogo ricco di storia e cultura, perfetto per ospitare eventi legati al mondo dello spettacolo.

Siracusa: una città dal fascino millenario

Siracusa, situata sulla costa orientale della Sicilia, è una città che vanta un patrimonio storico e culturale straordinario. Fondata nel 734 a.C. dai Greci, è stata una delle città più potenti del Mediterraneo antico. Oggi, Siracusa è rinomata per i suoi monumenti storici, come il Teatro Greco, l’Orecchio di Dionisio e il Tempio di Apollo, che attirano ogni anno migliaia di visitatori da tutto il mondo.

Ortigia, in particolare, è una delle aree più visitate di Siracusa, grazie alla sua straordinaria combinazione di bellezze naturali e testimonianze storiche. Non è un caso che molti registi scelgano questa cornice unica per ambientare i loro film e cortometraggi.

Partecipare al casting: consigli utili

Se intendi partecipare al casting di Siracusa, è importante prepararsi adeguatamente. Ecco alcuni suggerimenti per affrontare al meglio questa opportunità:

Presentazione: È consigliabile presentarsi con una foto recente e un curriculum vitae che evidenzi eventuali esperienze pregresse nel campo della recitazione o dello spettacolo.

È consigliabile presentarsi con una foto recente e un curriculum vitae che evidenzi eventuali esperienze pregresse nel campo della recitazione o dello spettacolo. Abbigliamento: Indossa un abbigliamento che metta in risalto le tue caratteristiche fisiche e che sia appropriato per il ruolo per cui ti presenti. Sii semplice, ma curato.

Indossa un abbigliamento che metta in risalto le tue caratteristiche fisiche e che sia appropriato per il ruolo per cui ti presenti. Sii semplice, ma curato. Preparazione: Anche se il casting potrebbe includere prove su copione, è utile prepararsi su eventuali monologhi o scene che potrebbero essere richieste. Questo ti permetterà di mostrare subito le tue capacità.

Anche se il casting potrebbe includere prove su copione, è utile prepararsi su eventuali monologhi o scene che potrebbero essere richieste. Questo ti permetterà di mostrare subito le tue capacità. Puntualità: Arrivare in orario è essenziale per dimostrare professionalità e rispetto per il lavoro degli organizzatori.

Un’opportunità da non perdere

Il casting organizzato a Siracusa rappresenta una chance unica per entrare nel mondo del cinema, soprattutto per chi sogna di lavorare in un contesto ricco di storia e cultura come quello di Ortigia. Non perdere questa occasione per mostrare il tuo talento e, chissà, forse il tuo futuro potrebbe prendere una svolta cinematografica proprio qui, nella splendida cornice di Siracusa.