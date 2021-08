Smau 2021, partecipazione gratuita per 15 startup siciliane: bando della Regione

La Regione Siciliana ha aperto una manifestazione di interesse

L’invito è rivolto alle startup interessate alla fiera

La scadenza è il 10 agosto

Possibilità per le startup siciliane di partecipare a Smau 2021, la la principale fiera italiana dedicata alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che si terrà a Milano (FieraMilanoCity, MiCo) il 12 e 13 ottobre. La Regione Siciliana, infatti, come scrive Economy Sicilia ha aperto una manifestazione d’interesse per le startup siciliane. Saranno selezionate 15 startup per la partecipazione gratuita

Come e quando inviare la domanda

Qui tutte le informazioni di dettaglio e il link per inviare la propria candidatura:

https://www.smau.it/milano/articoli/le-startup-siciliane-a-smau

La scadenza per l’invio delle candidature è il 10 agosto.

Requisiti per la candidatura

Si possono candidare le startup in possesso dei seguenti requisiti:

prodotto o servizio pronto per il mercato

contenuto innovativo del prodotto o servizio

interesse ad uno sviluppo commerciale, anche su scala internazionale

interesse a trovare partner e investitori industriali o finanziari.

Smau e l’innovazione

SMAU 2021 si terrà in presenza e sarà un evento interamente dedicato all’ecosistema dell’innovazione, con la presenza di: